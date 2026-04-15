Dune 3, l’anteprima esclusiva fa impazzire i fan: Timothée Chalamet Imperatore spietato tra amore e distruzione Dune 3 sconvolge il pubblico con una clip da 7 minuti al CinemaCon di Las vegas: Chalamet domina la galassia come imperatore, tra guerra e potere assoluto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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I fan sono in costante attesa ma, nelle scorse ore, hanno avuto modo di ‘saziare’ un po’ la loro ansia. Al CinemaCon di Las Vegas, è stata presentata in anteprima una clip di 7 minuti di Dune 3, la terza parte della saga con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya, i quali erano presenti all’evento con Jason Momoa e il regista Denis Villeneuve. Ma vediamo insieme cos’è stato mostrato in questo filmato.

Dune 3, al CinemaCon un’anteprima esclusiva con Timothée Chalamet

Al CinemaCon è stata mostrata una clip di circa sette minuti di Dune: Parte 3, che apre il film in modo subito violento e caotico: tra scontri, rumore e morte, si vede un universo già in piena guerra dopo l’ascesa di Paul Atreides. Nel film, ambientato 17 anni dopo gli eventi precedenti, Paul (Timothée Chalamet) è ormai Imperatore, ma il potere lo ha trasformato in una figura sempre più dura e controversa. È diviso tra il suo amore per Chani (Zendaya) e il matrimonio politico con la principessa Irulan (Florence Pugh), mentre la jihad in suo nome devasta la galassia. La clip mostra quindi un mondo già in pieno conflitto, con Paul visto quasi come un sovrano irrecuperabile e responsabile di immense distruzioni. Nel film tornano molti personaggi chiave e si aggiungono nuove figure come il villain Scytale interpretato da Robert Pattinson.

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Il regista Denis Villeneuve ha presentato il progetto come un thriller più rapido e intenso rispetto ai capitoli precedenti: se il primo era più contemplativo e il secondo più bellico, questo terzo punta su tensione e ritmo serrato, chiudendo l’arco narrativo di Paul e Chani in modo più oscuro e definitivo.

Dune 3, Chalamet ammette: "Sarà il capitolo più inquietante di sempre"

In una recente intervista, parlando del film, Chalamet ha definito il progetto "inquietante" e ha citato alcune sue ispirazioni, dicendo: "Quello che credo si veda alla fine del secondo capitolo, e per tutto il terzo, è come Matthew McConaughey in Interstellar, Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro e Marlon Brando in Apocalypse Now e cose del genere", aggiungendo poi: "Anzi, aspettate, fatemi riformulare tutto! Non posso mettermi nella stessa barca. Diciamo solo che questi film sono stati una fonte d’ispirazione sorprendente." L’attore ha anche raccontato di essersi sentito inizialmente intimidito, spiegando: "Ero reduce da Beautiful Boy e Chiamami col tuo nome, film molto più naturalistici, e questo era un film enorme, quindi mi sentivo intimidito. Ma soprattutto in questo terzo film, tutte le cose fantastiche che si vedono sullo schermo derivano dalla libertà di movimento e di scelta. E con Denis, abbiamo davvero trovato un buon ritmo. È il capitolo più inquietante. È un grande cambiamento".

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