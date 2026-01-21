Due Spicci, Zerocalcare e Armadillo spericolati nella serie Netflix: c'entra una donna
Dopo l’annuncio avvenuto durante lo scorso Lucca Comics & Games, ecco finalmente arrivare il primo teaser trailer di Due Spicci, nuova serie animata basata sui personaggi del celebre fumettista romano Zerocalcare, che debutterà su Netflix a maggio. Il video è accompagnato dalla seguente sinossi breve: "Vite personali complicate e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili. Ma anche far aspettare Sarah, mezz’ora, non aiuta".
La trama di Due Spicci
Si tratta della terza serie animata dell’autore, qui anche regista e (immancabilmente) anche doppiatore, dopo il clamoroso successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. Dal teaser e dalle rivelazioni attuali non si sa granché della trama di fondo, e quel che possiamo notare è semplicemente il nostro Zerocalcare, in ritardo a un appuntamento con l’amica di sempre Sarah, che sfreccia in modo improbabile nel traffico della capitale con il furbo Armadillo che cerca di accampare scuse da rifilare a Sarah per lenire l’evidente colpa. Un teaser che ci riproietta nel mondo del suo autore, senza però darci indizi concreti sulle tematiche che andrà a trattare: come sempre possiamo aspettarci, al di là dell’irriverenza delle battute e i puntuali riferimenti generazionali, le profonde riflessioni sulla crescita e la società a cui Zerocalcare ci ha abituato fin dagli esordi.
Due Spicci: il ritorno di Zerocalcare e Armadillo nel teaser trailer
Gli unici personaggi finora confermati sono il protagonista, Sarah e l’Armadillo (che vanta ancora una volta l’inconfondibile voce di Valerio Mastandrea): possiamo aspettarci presto novità in proposito, anche se sicuramente molte cose le scopriremo direttamente durante la visione della serie, prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family) in collaborazione con Bao Publishing e che come già detto arriverà su Netflix a maggio.
Ai tempi di Strappare lungo i bordi, Zerocalcare affermò che "Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, anche divertendomi molto a sperimentare, facendo tutto da solo. Al tempo stesso mi sarebbe piaciuto alzare l’asticella, sfruttare di più il mezzo video in termini di regia, di movimento, mantenendo però il mio linguaggio e i miei temi e continuando ad avere il controllo totale sulla storia. In questo senso Netflix mi ha messo in condizione di lavorare in un modo che tiene insieme tutti i piani: libertà assoluta nei contenuti e nei linguaggi, possibilità di collaborare con persone più capaci di me, per raccontare una storia su una piattaforma accessibile ormai praticamente a tutti. Speriamo che tempo che la serie esce il mondo esista ancora più o meno come lo conosciamo." e a quanto pare, cinque anni dopo, la sua speranza è ancora in piedi.
Ecco il teaser trailer di Due Spicci:
Articolo di Marco Lucio Papaleo
