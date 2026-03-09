Due di Picche, Tommaso Cerno debutta in tv ma 'ruba' minuti a Milo Infante: che succede su Rai 2
La trasmissione andrà in onda ogni giorno con una formula breve ma incisiva, dedicata all'informazione, ma proprio nell'orario del talk del giornalista.
Dal 9 marzo 2026 il pomeriggio di Rai 2 si arricchisce di una nuova striscia quotidiana: ‘Due di Picche‘, il programma condotto da Tommaso Cerno, pensato come uno spazio di commento e analisi sull’attualità politica e mediatica. Un progetto che nasce con l’idea di offrire uno sguardo diretto, talvolta provocatorio, sui temi del giorno, in linea con lo stile del giornalista friulano ed ex senatore.
La trasmissione andrà in onda ogni giorno con una formula breve ma incisiva. Pochi minuti per commentare le notizie più discusse della giornata, tra politica, comunicazione e retroscena del potere, ma in onda proprio alle ore 14, time in cui vede la luce ogni giorno Ore 14, il talk d’attualità condotto da Milo Infante e proprio in una settimana particolarmente delicata per il programma, dato che dovrà lasciare spazio alla programmazione di Rai Sport.
Riuscirà il formato breve e fortemente editoriale di Cerno a trovare spazio e pubblico in un pomeriggio televisivo già molto affollato di informazione? Tutti i dettagli nel Video!
Guida TV
-
12 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
