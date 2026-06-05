Dua Lipa, le nozze ‘blindate’ con Callum Turner bloccano Palermo: caos in città e rabbia degli abitanti
Il matrimonio di tre giorni da 1,5 milioni di euro tra la popstar e l’attore ha chiuso il traffico e costretto i cittadini a firmare un patto di riservatezza
Dua Lipa sta vivendo il giorno (o meglio, i giorni) più bello sua vita, i palermitani no. La popstar inglese, infatti, ha sposato l’attore Callum Turner lo scorso 31 maggio a Londra e in questi giorni sta celebrano le nozze a Palermo. Il matrimonio ‘blindato’ ha bloccato la città, tra chiusure del traffico in varie zone e patti di riservatezza che gli abitanti hanno dovuto firmare. Sono previsti disagi fino a lunedì sera e i cittadini, ovviamente, si sono fatti sentire non nascondendo tutto il proprio malumore. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Palermo bloccata dal matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner: la situazione
A Palermo si respira un’aria pesante di malumore e rabbia, scaturita dall’organizzazione delle nozze tra Dua Lipa e Callum Turner. I festeggiamenti per il matrimonio della cantante e dell’attore britannico (che si sono ufficialmente sposati lo scorso 31 maggio a Londra), infatti, stanno di fatto paralizzando il capoluogo siciliano tra rigide misure di sicurezza estremamente e occupazione di spazi pubblici. La questione ha sollevato un acceso dibattito tra residenti, commercianti e istituzioni. Al centro della contestazione, ovviamente, c’è la gestione di alcuni dei luoghi nel cuore della città, trasformati di fatto in una zona off-limits per i cittadini, penalizzando anche le attività locali nelle aree interessate. Basti pensare che il traffico è stato chiuso nei pressi di piazza Sant’Anna e piazza Croce dei Vespri (sbarrate con transenne e teli neri per tutelare la privacy degli sposi e dei loro invitati) o che addirittura la Galleria d’Arte Moderna (Gam) abbia interrotto l’accesso al pubblico a partire dalle ore 14:00, consentendo la visita esclusiva delle sale agli ospiti della coppia e l’allestimento di un buffet.
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La reazione dei cittadini e della politica
Le numerose restrizioni per le nozze di Dua Lipa a Palermo hanno coinvolto direttamente anche gli abitanti: Ai residenti nei pressi delle aree interessante è stato infatti richiesto di firmare un patto di riservatezza che vieta la pubblicazione di foto o video dell’evento sui social, costringendoli anche a comunicare preventivamente quante persone sarebbero state presenti in casa in questi giorni. Inutile dire che questo ‘trattamento di favore’ per un evento privato ha scatenato la rabbia di numerosi palermitani e tra vicolo dei Corrieri e piazza Croce dei Vespri sono spuntati vari slogan di protesta, prontamente cancellati dal personale addetto alla sicurezza degli sposi. Anche il mondo politico locale è intervenuto sulla vicenda, tra chi ha sollevato dubbi circa le autorizzazioni concesse e l’impatto reale di tali eventi sul tessuto sociale della città e chi – come il sindaco Roberto Lagalla – si è detto soddisfatto per un presunto "ritorno pubblicitario eccezionale per Palermo".
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