Dua Lipa è pazza dell’Italia: “Napoli, Roma, Positano: perché sono i miei posti del cuore”. Poi il retroscena su Sanremo con De Martino
La cantante ha parlato del suo legame con il Belpaese dopo le nozze a Palermo con Callum Turner: si intensificano le voci di una trattativa per il Festival
Dua Lipa non nasconde il suo legame con l’Italia e, tra sapori, arte e panorami, racconta una penisola ormai entrata a pieno titolo nella sua geografia personale dopo aver scelto Palermo come scenario delle sue nozze con Callum Turner. In occasione del nuovo numero di settembre di Vogue Italia (che la vede protagonista della cover), infatti, la popstar ha svelato i suoi indirizzi preferiti: dalla pizza napoletana alle passeggiate romane, passando per il gelato di Capri e le atmosfere della Costiera. Scopriamo tutti i dettagli.
Dua Lipa, i luoghi del cuore in Italia: dal gelato di Capri alla Roma romantica
Il tour gastronomico di Dua Lipa in Italia parte da Capri, dove il suo indirizzo del cuore è Buonocore: la specialità irrinunciabile, racconta, è il gelato al pistacchio, anche a costo di affrontare una lunga coda. Per la pasta, invece, Dua Lipa punta su Roma e sulla Trattoria al Moro, celebre per i tagliolini al tartufo. Ma è Napoli a conquistare un posto speciale nella sua personale classifica del gusto: la pizza preferita è quella di Concettina ai Tre Santi, nel Rione Sanità. Ma non è tutto solo cucina. Tra le esperienze che l’hanno maggiormente colpita, infatti, c’è la visita a Pompei, mentre a Milano non può che apprezzare il Teatro alla Scala, dove un giorno spera di assistere a ‘La Traviata’. Per l’aperitivo sceglie Dal Barone a Palermo e Bar Paradiso a Milano. La città più romantica? Roma, soprattutto di notte. Per staccare davvero la spina, invece, non ha dubbi: Positano.
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Il retroscena Sanremo: De Martino punta su Dua Lipa
Il rapporto speciale con l’Italia potrebbe presto trasformarsi in un nuovo appuntamento televisivo. Il nome di Dua Lipa è infatti finito tra i possibili grandi colpi di Sanremo 2027, il primo Festival affidato a Stefano De Martino nel ruolo di conduttore e direttore artistico. Secondo quanto riportato da Adnkronos, infatti, De Martino starebbe lavorando per convincere la popstar non soltanto a tornare all’Ariston come ospite musicale, ma ad affiancarlo nella conduzione di una delle serate. Dua Lipa, del resto, conosce già il palco sanremese: nel 2020 fu ospite del Festival guidato da Amadeus. Le trattative sarebbero già a buon punto e resta da capire se il corteggiamento di De Martino riuscirà a trasformarsi in un accordo.
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