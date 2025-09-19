Drusilla Foer sfida la malattia con coraggio: su Netflix una serie che va oltre i sentimenti Drusilla Foer stupisce su Netflix con una performance intensa, originale e 'diversa' dal solito: in streaming la serie che farà commuovere tutti gli spettatori.

Netflix accende i riflettori su Drusilla Foer, pronta a sorprendere il pubblico con un ruolo intenso, particolare e fuori dagli schemi. Gianluca Gori, dietro l’iconica maschera dell’artista, porta sullo schermo un personaggio capace di emozionare, far riflettere e in grado di toccare le corde più profonde dell’animo umano, in un mix di ironia, profondità e il suo tipico stile unico che cattura l’attenzione anche di coloro un po’ più ‘scettici’. Vediamo insieme tutti i dettagli.

La salute mentale al centro della serie Tutto Chiede Salvezza, con Drusilla Foer

Tutto Chiede Salvezza, disponibile su Netflix, è una serie tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020. Racconta la storia di Daniele, un ragazzo che, dopo un Trattamento Sanitario Obbligatorio, trascorre sette giorni in un reparto psichiatrico, affrontando le proprie fragilità, incontrando altri pazienti e scoprendo legami umani profondi. Nella seconda stagione, Drusilla Foer interpreta Matilde, una paziente complessa, coraggiosa e forte, attraverso cui la serie esplora dolore, solitudine e dignità di chi convive con una malattia mentale, senza cadere in stereotipi. Il filo conduttore della serie è il percorso di guarigione: accettare sé stessi e gli altri, riconoscendo la forza nascosta nella fragilità.

Inoltre, si focalizza sulla quotidianità dei pazienti, tra difficoltà, paure e piccoli momenti di speranza, evidenziando quanto la "normalità" sia relativa e quanto rispetto e comprensione possono fare la differenza. Dunque, in sostanza, questa serie parla di sofferenza ma soprattutto di umanità, legami e speranza, lasciando trasparire quella sensazione che sia sempre possibile ritrovare sé stessi e connettersi con gli altri.

Curiosità sulla serie e dove vederla in streaming

Attorno alla serie Tutto Chiede Salvezza, vi sono alcuni aspetti curiosi. E’ stata girata interamente in Italia, soprattutto nella Città Metropolitana di Roma, e in altre zone come Anzio, Ostia e l’Ospedale di Ostia, utilizzato come set principale per il reparto psichiatrico. Questo ha contribuito a creare un’atmosfera realistica e credibile. Nel febbraio 2024, l’attore Gianluca Gori, noto col nome d’arte di Drusilla Foer, è stato ricoverato per una polmonite bilaterale, affrontando un lungo periodo di convalescenza. Durante la degenza ha condiviso la sua esperienza con i fan, ringraziando il personale dell’ospedale di Careggi a Firenze. Nonostante le difficoltà, ha mantenuto il suo spirito ironico e positivo (incarnato bene anche nel personaggio della serie) pubblicando a Pasqua un video in cui annunciava il ritorno a casa con una battuta sul suo stato di salute.

Tutto Chiede Salvezza è una serie molto forte, che fa emozionare e riflettere al tempo stesso perché il tema della malattia mentale e, più nello specifico, di salute mentale, è molto delicato da trattare. Se volete vedere la serie in streaming la trovate su Netflix.

