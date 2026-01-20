Le star di Game of Thrones e del MCU si uniscono in un nuovo film: il 'crossover' inaspettato Patrick Ireland debutta alla regia cinematografica con "Driver", un poliziesco emozionante e pieno di colpi di scena. Dafne Keen e Aidan Gillen i protagonisti principali

Divenuta popolare per aver interpretato il personaggio di X-23 in "Deadpool & Wolverine", Dafne Keen è ora pronta ad affrontare il suo ruolo più audace, impersonando una prostituta nel prossimo film poliziesco britannico "Driver", al fianco di Aidan Gillen, attore celebre ai più per i suoi ruoli in "Il Trono di Spade" e Peaky Blinders. Prodotto da Playhouse Pictures, Il film segnerà il debutto cinematografico del pluripremiato regista Patrick Ireland

Driver, il nuovo film poliziesco con Dafne Keen e Aidan Gillen

Scritto da Ireland e Jessica Romagnoli, "Driver" è presentato come un crudo romanzo poliziesco inglese, ambientato nelle notti londinesi. La storia narra di Trey, un ex detenuto introverso che sopravvive come autista notturno ai margini della città, che instaura un legame misterioso e sempre più intimo con Camden (Dafne Keen), una giovane donna furba e brillante, che lavora come prostituta.

Mentre il loro rapporto cresce e i due entrano sempre più in profondità, il mondo criminale che li comanda inizia a stringersi intorno a loro, guidato da Dickinson (Gillen), una figura calcolatrice del passato di Trey la cui influenza è tanto ineluttabile quanto violenta. "Presi tra lealtà, paura e possibilità di fuga, Trey e Camden sono costretti a confrontarsi con quanto costi realmente la libertà in un sistema progettato per mantenere le persone esattamente dove dovrebbero stare" queste le parole che presentano il nuovo progetto.

Driver, le parole dei protagonisti del film poliziesco

Anche Dafne Keen ha voluto dire la sua riguardo il nuovo progetto: "Non vedo l’ora di immergermi in un ruolo così complesso e dalla storia sincera, cruda e compassionevole di Patrick. Patrick trova la luce nell’oscurità e questo è un mondo di cui dovevo far parte", ha detto l’attrice, che è anche produttrice del film.

"‘Driver’ è un film su classe, traumi e liberazioni da essi", ha detto il regista Ireland, fino ad ora apprezzato per i suoi lavori di cortometraggi, pluripremiati e lavori televisivi per ITV. "È una storia profondamente umana sul coraggio di riprendersi la propria vita in mano e su come, insieme, potremmo essere in grado di affrontare una società che ci sfrutta tutti".



I complimenti per l’attrice sono arrivati anche dal produttore Byron Ross, che ci ha tenuto ad aggiungere: "Sapevo fin dai tempi di ‘Star Wars’ che Dafne è un talento raro, con una padronanza assoluta della sua arte. Quando Patrick ha condiviso la sua visione per Driver, è stato ovvio che lei sarebbe stata la persona giusta per interpretare questo ruolo con la forza e la sincerità che merita.

