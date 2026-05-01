Dritto e Rovescio, caos in studio tra Orsini e Bignami, Del Debbio s’infuria: "Non siamo al circo"
Nel corso della puntata del 30 aprile del talk di Rete 4, dura lita in studio tra Bignami e Orsini: Del Debbio interviene e ferma tutto
Nella puntata di giovedì 30 aprile di "Dritto e Rovescio", andata in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio ha approfondito il quadro internazionale, evidenziando come la situazione globale fosse diventata sempre più complessa e caratterizzata da tensioni crescenti e nuovi eventi destabilizzanti. Successivamente, la trasmissione ha dedicato spazio alla tragedia di Crans-Montana, con un’analisi delle implicazioni giudiziarie e diplomatiche: l’Italia si era costituita parte civile, mentre la Svizzera aveva richiesto al nostro Paese il rimborso delle spese sanitarie sostenute. Nel corso della serata è stato poi affrontato anche il tema della grazia concessa a Nicole Minetti, suscitando dibattito e opinioni contrastanti tra gli ospiti in studio. Ecco cosa è successo nel dettaglio .
Dritto e Rovescio, puntata 30 aprile 2026: esplode il caos in studio
La puntata si è aperta con un approfondimento sulla crisi internazionale, con particolare attenzione alla vicenda della Flotilla diretta verso Gaza con aiuti umanitari e fermata dalle forze di Israele in acque internazionali. In studio il confronto si è acceso tra Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia e il sociologo Alessandro Orsini, protagonisti di un duro botta e risposta. Bignami ha attaccato direttamente Orsini dichiarando: "Che lei dica che siamo pagliacci mi rassicura, perché detto da chi fa il pagliaccio di professione è una cosa che personalmente mi rassicura. E ora vada a cercare follower in più, tanto lei guarda quello, lei confonde i valori morali con quelli del suo conto corrente". Immediata la replica di Orsini: "È lei un pagliaccio Bignami". A quel punto il deputato ha ribattuto con tono ironico: "È un complimento, mi lusinga". Il clima in studio si è fatto sempre più teso, costringendo il conduttore Paolo Del Debbio a intervenire per riportare la calma e ristabilire un confronto più ordinato tra gli ospiti: "Qui non stiamo al circo".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il piano casa varato dal Governo Meloni
Durante la puntata si è sviluppato un confronto sul nuovo piano abitativo promosso dal Governo, che prevede uno stanziamento complessivo di circa dieci miliardi di euro nell’arco di dieci anni. L’obiettivo dell’iniziativa è aumentare l’offerta di alloggi accessibili, con la realizzazione di circa 100mila abitazioni tra case popolari e soluzioni a canone calmierato. Il progetto punta a sostenere le fasce di popolazione in difficoltà economica, cercando di rispondere all’emergenza abitativa.
Potrebbe interessarti anche
Achille Lauro abbraccia i ragazzi di Crans-Montana: l’incontro speciale dopo Sanremo (grazie a Carlo Conti)
Il cantante romano ha fatto visita ai feriti del rogo di Capodanno nel reparto del N...
Ascolti Tv ieri (23 aprile): vince Claudio Bisio, Milo Infante vola ancora, Veronica Gentili non sbaglia
Uno Sbirro in Appennino trionfa con più del 20% di share, Forbidden Fruit al 13,4%, ...
Affari Tuoi, stasera salta la puntata: perché la Rai cancella (ancora) De Martino e chi lo rimpiazza
Nuovo stop per Affari Tuoi il 3 aprile: spazio alla Via Crucis e a Porta a Porta. La...
La Rai punta agli assi di Rete 4, parte l'assalto a Nicola Porro e Paolo Del Debbio: il retroscena
Tra strategie editoriali, equilibri politici e manovre di tele-mercato, a Cologno Mo...
Ascolti tv ieri (2 aprile): Pio e Amedeo affossano Rai 1, Geppi Cucciari da record
Stanno Tutti Invitati debutta e vince col 20% di share, Qualcosa di Lilla si ferma a...
Ascolti tv ieri (16 aprile): Claudio Bisio cala a picco, Pio e Amedeo salutano, Infante super con Garlasco
Uno Sbirro in Appennino scende al 19% di share, Stanno Tutti Invitati chiude al 19,3...
Ascolti tv ieri (9 aprile): Claudio Bisio ‘asfalta’ Pio e Amedeo, Uno sbirro in Appennino fa il botto. E De Martino e Scotti festeggiano insieme
La nuova fiction Rai debutta e vince con oltre 4 milioni di spettatori, Stanno Tutti...
Sanremo 2026, Achille Lauro canta con Laura Pausini e scoppia in lacrime dopo il brano dedicato alle vittime di Crans-Montana
Nel corso della seconda puntata, Achille Lauro emoziona prima nel duetto con Laura P...