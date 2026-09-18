Dritto e Rovescio, scontro in studio tra Belpietro e Pucciarelli: "Cittadini non andate a votare" Dal prezzo della benzina al debito pubblico, il confronto tra Maurizio Belpietro e Matteo Pucciarelli si accende in studio. Poi interviene Davide Faraone e arriva la provocazione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A Dritto e Rovescio il confronto sul prezzo della benzina si trasforma rapidamente in un acceso botta e risposta politico, con Matteo Pucciarelli che reagisce alle parole di Maurizio Belpietro e arriva a rivolgersi direttamente al pubblico a casa. Nel dibattito interviene anche Davide Faraone, con una battuta che contribuisce ad alzare ulteriormente il tono dello scambio.

Il confronto a Dritto e Rovescio parte dal prezzo della benzina

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Durante la puntata di giovedì 17 settembre, il tema iniziale è il costo dei carburanti e il confronto tra l’Italia e la Spagna. Belpietro sostiene che il prezzo più basso registrato oltre confine sia legato anche al diverso livello delle accise e collega la questione al peso del debito pubblico italiano, attribuendo una parte delle responsabilità alle forze politiche che hanno governato il Paese negli anni precedenti: "In Spagna la benzina costa meno perché le accise sono più basse e perché sono più basse? Perché non c’è il debito pubblico creato in Italia dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle", afferma il direttore de La Verità. È proprio questo passaggio a provocare la reazione di Pucciarelli, che contesta il modo in cui viene ricondotta la questione alle responsabilità della sinistra.

Pucciarelli guarda in camera e provoca

Il giornalista di Repubblica decide quindi di rivolgersi direttamente agli spettatori, trasformando la sua replica in una provocazione dai toni ironici: "Io mi domando, i cittadini cosa vanno a votare a fare se è sempre colpa della sinistra. Cittadini non andate a votare, anche tra vent’anni sarà sempre colpa della sinistra". La frase, pronunciata guardando in camera, è una lamentela alla pratica del ricondurre continuamente i problemi attuali alle responsabilità degli schieramenti che hanno governato in passato, e che rischia di rendere sterile il confronto sulle responsabilità politiche del presente.

Faraone interviene e Belpietro risponde

Nel botta e risposta entra anche Davide Faraone, che sceglie di alleggerire il momento con una battuta indirizzata a Belpietro: "Belpietro, stai vedendo comunisti ovunque, rilassati". La risposta del direttore arriva immediata e senza cambiare registro: "Ce l’ho con i comunisti da sempre!". Lo scambio mostra ancora una volta quanto facilmente, all’interno del talk di Rete 4, un tema economico possa trasformarsi in un confronto più ampio sulle responsabilità dei diversi schieramenti politici. La discussione sulla benzina, infatti, finisce per lasciare spazio soprattutto al confronto tra posizioni differenti e alle provocazioni tra gli ospiti.

Il dibattito sul prezzo dei carburanti

La questione affrontata in studio riguarda comunque un tema concreto per gli automobilisti italiani. Il prezzo dei carburanti è influenzato da diverse componenti, tra cui il costo della materia prima, la fiscalità e le dinamiche del mercato, mentre il debito pubblico rappresenta un elemento distinto all’interno del quadro complessivo della finanza dello Stato. Il confronto televisivo, però, si è concentrato soprattutto sulla lettura politica della situazione, fino alla battuta di Pucciarelli sul voto e alla successiva risposta di Belpietro.

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