Dritto e Rovescio, paura per la troupe di Del Debbio aggredita a Torino: cos’è successo Un team di giornalisti e cameraman della trasmissione è stato attaccato con una mazza chiodata: stava per realizzare un servizio sullo streamer Don Alì

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Paura nel quartiere Aurora, a Torino, dove una troupe di Dritto e Rovescio è stata aggredita. Il team di giornalisti e cameraman della trasmissione è stato attaccato in macchina da un uomo incappucciato e armato di mazza chiodata, che ha cercato di sfasciare la carrozzeria del veicolo. La squadra del programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio si era recata sul luogo per realizzare un servizio sullo streamer Don Alì, a cui però non è ancora possibile collegare l’episodio. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Dritto e Rovescio, troupe aggredita a Torino: cos’è successo e il ruolo di Don Alì

Condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio sta vivendo un ottimo momento negli ascolti tv (l’ultima puntata è volata oltre i 700mila spettatori), ma dietro le quinte non mancano le difficoltà. Il motivo? Ieri martedì 11 novembre 2025 una troupe della trasmissione di Rete 4 è stata aggredita a Torino, nel quartiere Aurora, al numero 78 di corso Novara. Stando alle ricostruzioni un uomo incappucciato si sarebbe avvicinato all’auto di giornalisti e operatori video e avrebbe attaccato la vettura con una mazza chiodata, sfasciando il parabrezza prima di scappare. All’arrivo dei carabinieri, infatti, l’autore del raid si era già dileguato. I cronisti si erano recati nel capoluogo piemontese per realizzare un servizio sullo streamer Don Alì, figura a dir poco controversa del web che si è distinto soprattutto per le azioni al limite della legalità e le sue provocazioni nei confronti delle forze dell’ordine in diretta su Twitch. Non è però chiaro se l’episodio di violenza nei confronti dell’auto Mediaset sia legato alla figura del 24enne autodefinitosi ‘capo dei maranza’. La scorsa settimana c’era già stato un confronto piuttosto accesso tra Don Alì e degli inviati de Le Iene.

Le dichiarazioni del sindaco di Torino

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "L’aggressione che si è verificata ieri in corso Novara ai danni di una troupe di giornalisti del programma televisivo Dritto e Rovescio è inaccettabile" ha dichiarato Lo Russo, assicurando: "Ci auguriamo che i colpevoli vengano al più presto individuati e perseguiti dalle forze dell’ordine ed esprimiamo la solidarietà della città di Torino ai giornalisti aggrediti. Il diritto alla libera informazione è uno dei pilastri della nostra democrazia ed episodi simili nella nostra città non possono essere tollerati".

