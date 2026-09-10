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Dritto e Rovescio, perché Paolo Del Debbio non conduce la puntata del 10 settembre e chi lo rimpiazza

Paolo Del Debbio assente per una lieve indisposizione: salterà anche 4 di Sera. A Dritto e Rovescio arriva Mario Giordano: ecco tutte le anticipazioni

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Redazione

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Paolo Del Debbio - Dritto e Rovescio
Mediaset Infinity

Cambio della guardia, questa sera, nello studio di Dritto e Rovescio. Il talk di Rete 4 torna in prima serata per il secondo appuntamento della nuova stagione, ma senza il suo abituale padrone di casa. Paolo Del Debbio non sarà infatti alla conduzione della puntata di giovedì 10 settembre, lasciando temporaneamente spazio a un volto molto familiare al pubblico della rete.

Paolo Del Debbio assente a Dritto e Rovescio: perché e chi lo sostituisce

L’assenza di Paolo Del Debbio è dovuta a una lieve indisposizione, secondo quanto scrive il sito Davidemaggio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma si tratta quindi di un cambio momentaneo alla guida del programma. La pausa riguarda, peraltro, non soltanto Dritto e Rovescio. Del Debbio salta infatti anche 4 di Sera, il talk show che conduce abitualmente nell’access prime time di Rete 4. A prendere il suo posto in entrambi gli appuntamenti è Mario Giordano, chiamato dunque a fare gli straordinari in attesa della ripartenza del suo talk Fuori dal Coro, prevista per domenica 27 settembre.

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Una puntata che arriva dopo un debutto molto positivo. L’esordio del 3 settembre di Fuori dal Coro ha portato a casa 933.000 spettatori con il 9,7% di share, restando a poca distanza, sul fronte dello share, dalle proposte di Canale 5 e Rai1. Hotel Costiera ha infatti ottenuto 1.648.000 spettatori (13,4%), mentre Torno indietro e cambio vita ha raggiunto 1.723.000 spettatori (13,0%).

Dritto e Rovescio, le anticipazioni di stasera 10 settembre 2026

Detto del cambio alla conduzione, la seconda puntata stagionale torna a concentrarsi sui grandi temi dell’attualità politica e della cronaca. Ospite centrale della serata sarà Ignazio La Russa, Presidente del Senato, che si confronterà con Mario Giordano sullo scenario politico italiano e internazionale. Tra gli argomenti affrontati ci sarà anche la situazione in Germania dopo il risultato dell’AfD, oltre ai principali dossier della politica nazionale. Spazio importante sarà dedicato anche alla sicurezza, con il caso di Roma relativo a un cittadino straniero coinvolto in un’aggressione alle forze dell’ordine e successivamente rilasciato. La puntata affronterà infine un caso di cronaca particolarmente drammatico: il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dall’ex compagno Federico Vella a Barberino del Mugello.

Nel dibattito interverranno, tra gli altri, Galeazzo Bignami, Paolo Romano, Antonio Maria Rinaldi, Alessandro Morelli, Luca Boccoli e Marco Furfaro

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