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Dritto e Rovescio chiude, la strana scelta di Paolo Del Debbio: chi lo rimpiazza

Il talk show del prime time di Rete 4 e ‘4 di Sera’ chiuderanno i battenti in anticipo: Francesco Vecchi pronto per l’access, incognita Giuseppe Brindisi

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Un po’ a sorpresa, Dritto a Rovescio chiude i battenti. Il talk show di Rete 4, infatti, concluderà la sua cavalcata stagionale in prima serata già questo giovedì. Per Paolo Del Debbio le ferie inizieranno dunque con largo anticipo rispetto allo scorso anno, dal momento che anche il suo programma dell’access prime time 4 di Sera andrà in archivio in settimana. Se Francesco Vecchi è pronto a raccogliere l’eredità di Del Debbio in access, tuttavia, nel caso del giovedì sera il ‘ritorno’ di Giuseppe Brindisi è al momento ancora un’incognita. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Dritto e Rovescio chiude: Paolo Del Debbio e il passaggio di consegne su Rete 4

Per Paolo Del Debbio è già tempo di vacanze. Dritto e Rovescio, infatti, chiuderà già questa settimana. Una notizia per certi versi sorprendente, soprattutto considerando che lo scorso anno il talk show chiuse la stagione a fine giugno e che tutti gli altri programmi d’informazione del palinsesto (da È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer a Realpolitik di Tommaso Labbate fino a Fuori dal Coro di Mario Giordano) continueranno. L’ultima puntata andrà quindi in onda domani giovedì 28 maggio 2026, come sempre in prima serata su Rete 4.

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Ma chi prenderà il posto di Paolo Del Debbio? L’erede designato è ovviamente Giuseppe Brindisi, che con Zona Bianca ha sempre fatto da ‘tappabuchi’ nella programmazione legata all’informazione di Rete 4 (come accaduto nel corso delle festività natalizie e nell’estate 2025). Il conduttore, tuttavia, sarà impegnato a teatro con ‘Il caso Garlasco – Potresti essere tu’ insieme Alessandro De Giuseppe de Le Iene, Umberto Brindani e l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. Dopo la data al Teatro Diana di Napoli dello scorso aprile, lo spettacolo sarà al Teatro degli Arcimboldi il prossimo 4 giugno. Brindisi non sarà dunque pronto a raccogliere fin da subito l’eredità di Del Debbio nel prime time del giovedì di Rete 4: l’ipotesi più quotato è che il primo appuntamento con Zona Bianca sia solo rimandato alla settimana successiva.

Francesco Vecchi pronto per l’access di 4 di Sera

Le ferie anticipate di Paolo Del Debbio – come anticipato – spalancano le porte anche a Francesco Vecchi. Oltre a Drittto e Rovescio, infatti, anche 4 di Sera chiuderà questa settimana. Lo slot quotidiano dell’access prime time sembra essere destinato proprio a Vecchi, che venerdì concluderà la sua avventura stagionale al timone di Mattino Cinque e a partire da lunedì sarà dunque pronto per il suo nuovo impegno.

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