Dreamers and Love, il canale dove trovare tutte le serie turche più amate: c'è anche Io sono Farah
Da DayDreamer a Terra Amara, passando anche per My Home My Destiny: tutto sulla nuova piattaforma (a pagamento) dove trovare le soap più amate.
Se siete appassionati delle serie turche, piene di amore, intrighi e passione, Mediaset ha pensato a un canale che le racchiude tutte. Dreamers & Love, piattaforma streaming a pagamento, radunare sotto un unico tetto le storie più intense, le soap che tengono incollati migliaia di spettatori, i thriller romantici, le lotte interiori, i legami familiari e i drammi che esplodono lentamente ma con forza.
Qui si possono trovare DayDreamer, Love is in the Air, My Home My Destiny, Terra Amara e molti altri titoli tra cui l’amata Io sono Farah, serie turca che già era inizia su Canale 5 questa estate, ma ora è disponibile al completo proprio su Dreamers & Love. Per scoprire come abbonarsi al canale e tutti i dettagli sulle soap guardate il Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
