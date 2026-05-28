Dramma Sinner, vomita al Roland Garros ed eliminazione choc. Ma il web è in ansia per mamma Siglinde: perché Il tennista italiano si è arresto in cinque set a Cerundolo, dopo aver sfiorato la vittoria. E sui social è esplosa l'apprensione per la madre dell'atleta. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Jannik Sinner esce dal Roland Garros in uno dei pomeriggi più surreali della sua carriera. Avanti 6‑3 6‑2 5‑2, a un game dalla vittoria, il numero 1 del mondo crolla sotto il caldo di Parigi, vomita e finisce per perdere al quinto set contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Una sconfitta choc che spezza una striscia di 30 successi consecutivi e rimanda ancora il sogno del Career Grand Slam. Ma mentre il match si trasformava in incubo, per Jannik, il pensiero del web volava a casa Sinner: "Come starà mamma Siglinde davanti alla tv?". Ecco tutti i dettagli.

Jannik Sinner, il crollo inatteso al Roland Garros

La giornata sembrava scritta. Sinner apre il programma sul Philippe‑Chatrier a mezzogiorno, con il sole già alto e le temperature oltre i 30 gradi, ma all’avvio è il solito da cannibale. Servizio solido, colpi puliti, discese a rete e palle corte: in poco più di un’ora e mezza è 6‑3 6‑2 per lui e il terzo set scivola fino al 5‑1, con Cerundolo apparente comparsa in campo.

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Poi, all’improvviso, il corpo presenta il conto. Sul 5‑2, mentre serve per chiudere, Jannik inizia a barcollare: le gambe non girano, il respiro si fa corto, la testa prende fuoco. Sullo 0‑40 si ferma, chiama il fisioterapista e si avvicina all’arbitro: "Devo vomitare", sussurra prima di rientrare negli spogliatoi per il medical time‑out.

Quando torna in campo, Sinner è un altro. La battuta non tiene più, i colpi perdono peso, lo sguardo si fa opaco. Cerundolo ne approfitta, rimonta fino al 7‑5 nel terzo e da lì la partita cambia volto: il quarto e il quinto set diventano un monologo argentino, chiusi 6‑1 6‑1. Il numero 1 del mondo saluta sorprendentemente Parigi già al secondo turno, visibilmente provato, con l’unica consolazione di aver lottato fino all’ultima goccia di energie.

L’ansia del web per mamma Siglinde

Mentre Sinner scivolava verso il ko, sui social non si parlava solo di tennis. X e Instagram si sono infatti riempiti di commenti rivolti a mamma Siglinde, la donna che lo scorso anno le telecamere avevano inquadrato più volte in lacrime sugli spalti del Roland Garros, così partecipe e sofferente nei momenti cruciali dei match del figlio.

Questa volta Siglinde non era in tribuna, ma tutti l’hanno immaginata sul divano di casa, impotente davanti alle immagini del figlio piegato dal malessere. "La mamma non può stare tranquilla neanche a casa sul divano", scrive qualcuno, sintetizzando il sentimento collettivo. E ancora: "Non oso immaginare la mamma di Sinner". Mentre molti si riconoscono nella sua angoscia: "Intanto noi tutti come mamma Sinner"; "Ohhh come non vorrei essere la mamma di Jannik!!!".

C’è chi chiede aggiornamenti diretti: "Abbiamo notizie di come sta mamma Siglinde?". E altri che applaudono il coraggio del tennista ma tornano subito col pensiero alla madre: "Eroico Sinner. Ma la mamma?!"; "Penso a mamma Siglinde perché Jannik non sta veramente bene". Il filo conduttore, insomma, è la sensazione che, oltre al campione, a vivere un autentico dramma sportivo sia stata anche la sua famiglia. E in particolare quella mamma che ha sempre seguito il figlio con discrezione e che raramente regge l’intero match seduta in tribuna.

Per Jannik, ora sarà il tempo degli esami medici e del recupero, con la stagione sull’erba alle porte e l’obiettivo di presentarsi competitivo a Wimbledon. Per il web, invece, la speranza è doppia: rivederlo presto in campo in salute e, magari, rivedere presto anche il sorriso più famoso del suo box, quello di mamma Siglinde, finalmente un po’ più serena.

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