Drake fa la storia della musica: pubblica tre album insieme e diventa l'artista più ascoltato dell'anno (in un solo giorno) Tre album e un dominio assoluto delle piattaforme: in una notte Drake riscrive le regole dello streaming con un’operazione che travolge classifiche musicali.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Drake è tornato al centro della scena musicale mondiale con un’operazione che, per portata e impatto, ha immediatamente superato la normale logica delle release contemporanee. La pubblicazione simultanea di tre album nella stessa notte non ha soltanto attirato l’attenzione del pubblico, ma ha anche generato una serie di record su scala globale, confermando ancora una volta la capacità dell’artista canadese di trasformare ogni uscita in un evento mediatico di prima grandezza.

Drake e il triplo album che domina le classifiche streaming

La notte del rilascio di Iceman, Habibti e Maid of Honour ha segnato un punto di svolta immediato nelle classifiche digitali. Nel giro di poche ore, i dati di Spotify hanno certificato il risultato: Drake è diventato l’artista più ascoltato in un singolo giorno nel 2026, un primato costruito grazie alla somma delle performance dei tre progetti pubblicati simultaneamente. All’interno di questo quadro, Iceman ha ottenuto anche il record di album più streammato in un solo giorno nell’anno, mentre il brano Make Them Cry si è imposto come il più ascoltato nel 2026 fino a questo momento. Un insieme di numeri che fotografa non solo il successo, ma anche la capacità di concentrare l’attenzione globale in un arco temporale brevissimo.

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La costruzione di un evento lungo due anni

Dietro questo risultato non c’è un’uscita improvvisata, ma un lavoro di costruzione progressiva che si è sviluppato nell’arco di quasi due anni. I tre album rappresentano il primo progetto solista dal 2023, dopo For All the Dogs, e arrivano a distanza della collaborazione del 2025 con PARTYNEXTDOOR in $ome $exy $ongs 4 U. Il progetto complessivo conta 43 brani distribuiti su oltre due ore di musica, con Iceman composto da 18 tracce, Maid of Honour da 14 e Habibti da 11. La struttura stessa dell’operazione suggerisce un’idea precisa: non un singolo album, ma un ecosistema musicale costruito per occupare spazio e tempo nello streaming contemporaneo.

Ospiti, collaborazioni e dimensione globale

Uno degli elementi centrali del progetto è la presenza di numerose collaborazioni che ampliano ulteriormente il raggio d’azione musicale. Tra gli artisti coinvolti figurano Future, 21 Savage, Central Cee, Sexyy Red, Popcaan e PartyNextDoor, insieme ad altri nomi della scena internazionale. Questa varietà contribuisce a rendere i tre album non solo un progetto personale, ma anche un punto di incontro tra diverse influenze del rap e della musica urbana globale, rafforzando l’idea di un’uscita pensata per attraversare pubblici differenti.

Una strategia costruita tra indizi e spettacolo

La promozione dell’album Iceman ha assunto nel tempo le caratteristiche di una narrazione seriale. Tra livestream su YouTube, indizi disseminati online e installazioni urbane, la campagna ha raggiunto uno dei suoi momenti più discussi con la comparsa di una scultura di ghiaccio alta sette metri a Toronto, diventata rapidamente virale. Il coinvolgimento del pubblico ha trasformato l’attesa in un evento collettivo, culminato nella rivelazione progressiva dei titoli durante un livestream conclusivo. In questa fase sono stati anticipati anche brani come What Did I Miss? e Which One, quest’ultimo realizzato con Central Cee e già presentato in anteprima durante il Wireless Festival.

Il significato di un’uscita senza precedenti che riscrive il senso di album

La scelta di pubblicare tre album contemporaneamente non rappresenta soltanto un gesto di grande produzione creativa, ma una dichiarazione strategica. In un’industria dominata dallo streaming e dalla frammentazione dell’ascolto, Drake ha scelto di concentrare l’attenzione globale in un’unica finestra temporale, saturando piattaforme e conversazioni. Il risultato è un caso che va oltre la musica stessa e che riapre il dibattito sul ruolo dell’album come formato.

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