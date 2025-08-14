Dragon Trainer, il film live-action finalmente disponibile sulle piattaforme (ma c'è un problema): dove vederlo
Il film live-action Dragon Trainer è finalmente disponibile anche in streaming sulle piattaforme digitali. Inoltre è disponibile una clip del film gratis
Grandi notizie arrivano per i fan di Dragon Trainer: il reboot live-action del celebre film animato è finalmente disponibile anche sulle piattaforme digitali. Dopo il grande successo al cinema, il film diretto da Dean DeBlois si può acquistare attualmente su Prime Video, Apple TV e Google Play Film con prezzi diversi per la visione.
Dragon Trainer è disponibile in streaming: la storia di Hiccup e Sdentato avrà un seguito
Ambientato nel mitico villaggio vichingo di Berk, Dragon Trainer segue le avventure di un adolescente mingherlino e disadattato di nome Hiccup, che fa amicizia con un drago ferito che chiama Sdentato. Il loro legame sfida secoli di tradizione, nei quali vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici. La grande notizia per i fan è che non solo il film è disponibile in streaming, ma che la storia avrà anche un seguito. Hiccup e Sdentato torneranno infatti sul grande schermo nel 2027: Dragon Trainer 2 è attualmente in lavorazione e l’uscita al cinema è attualmente prevista per l’11 giugno 2027. Il che significa che sbarcherà al cinema una settimana dopo il film d’animazione della Sony Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.
Il sequel è ambientato cinque anni dopo le vicende del primo film e segue un Hiccup ventenne e i suoi amici mentre combattono un folle che vuole conquistare il mondo con un esercito di draghi. "Siamo entusiasti di offrire ai vostri cinema un grande titolo estivo tra due anni", ha dichiarato il regista del franchise, Dean DeBlois, sul palco del Caesars Palace di Las Vegas ad Aprile.
La saga animata di Dragon Trainer
DeBlois ha scritto e diretto il remake live-action, avendo già diretto la trilogia di DreamWorks Animation – Dragon Trainer del 2010, Dragon Trainer 2 del 2014 e Dragon Trainer: Il mondo nascosto del 2019 – sul grande schermo. Questi film hanno incassato complessivamente 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo, ottenendo quattro nomination agli Oscar.
