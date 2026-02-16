Dracula - L'amore perduto, Matilda De Angelis star internazionale nel nuovo adattamento del classico di Bram Stoker
Non l'ennesima reiterazione cinematografica del celebre personaggio gotico, ma una nuova versione, paradossalmente più umana e imperfetta, con un cast che vanta una grande star italiana.
In Dracula – L'amore perduto la celebre leggenda del vampiro viene reinterpretata puntando con forza sul lato sentimentale della storia. Al centro c'è un Dracula tormentato, diviso tra immortalità e desiderio d'amore, in un intreccio che mescola passione, dannazione e destino. A impreziosire il cast c'è anche Matilda De Angelis, la cui presenza aggiunge intensità e freschezza, inserendosi in un contesto internazionale e contribuendo a rendere ancora più emotivo e moderno questo adattamento, che guarda al mito non solo come horror, ma come tragedia romantica senza tempo.
Dracula – L’amore perduto è disponibile da oggi stesso, solo su Sky e Now.
