Dr House sotto accusa, Hugh Laurie perde la testa: rissa online. Poi le scuse: "Avevo bevuto e ho reagito male" Le critiche di una giornalista alla serie Dr House hanno scatenato la furia del suo protagonista, che ha reagito malissimo, scatenando gli hater contro la donna

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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In queste ultime ore è tornata sotto i riflettori una serie TV iconica ma finita anni fa. Parliamo di Dr House, il celebre medical drama che vede Hugh Laurie nei panni del protagonista, un medico brillante e geniale ma scontroso e con metodi poco convenzionali.

Critiche di una giornalista per Dr House: Hugh Laurie perde le staffe e risponde (male)

È proprio un commento di Laurie ad aver riacceso l’attenzione sulla serie cult e scatenato un dibattito social. Tutto è cominciato quando una giornalista inglese ha scritto su internet che stava riguardando le vecchie puntate di Dr House, dando poi la sua impressione sulla serie. Secondo la donna, pur apprezzando lo show, gli episodi sono un po’ tutti uguali e con lo stesso schema narrativo. Sembrava un commento come tanti altri, e invece ha scosso Hugh Laurie, che è arrivato a risponderle direttamente e con toni polemici.

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L’attore ha difeso subito la serie e i suoi registi, dicendo che non era giusto definirla ripetitiva. Con tono pungente e sarcastico, l’attore ha persino fatto l’esempio di grandi artisti come il musicista Bach e la pittrice Frida Kahlo, dicendo che nell’arte è normale ripetere spesso le stesse idee. Ha poi concluso con una stoccata diretta alla giornalista, scrivendo: "Il punto è, o era, variazioni su un tema; se tutto ciò che vedi è ospedale, medical blah blah, allora non era destinato a te. Detto questo, aspetto con impazienza il tuo primo romanzo!"

Insulti contro la giornalista: Hugh Laurie si scusa

Il problema, più che dal commento dell’attore, è nato quando i fan più sfegatati del telefilm hanno preso le sue difese, iniziando anche ad insultare la giornalista. Quando Hugh Laurie se n’è accorto, ha capito di aver esagerato e ha cambiato subito tono. Con molta onestà, l’attore ha chiesto scusa a tutti. Ha ammesso che quella sera era di cattivo umore per fatti suoi, che aveva bevuto un bicchiere di troppo e che aveva reagito male. Ha spiegato di essere intervenuto personalmente solo per difendere gli autori la serie, non certo far insultare una persona.

La giornalista ha accettato le scuse, anche se ha ricordato che i messaggi dei fan erano stati davvero pesanti. La storia comunque si è chiusa lì, senza ulteriori litigi.

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