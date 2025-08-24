Downton Abbey, tutto sulla serie e i film della famiglia Crawley: dove vederli in streaming, cast completo, quante stagioni Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’universo narrativo di Downton Abbey: un viaggio imperdibile tra storia, intrighi e sentimenti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nata come serie televisiva britannica, Downton Abbey è diventata un vero e proprio fenomeno mondiale composto da una nota serie tv e tre adattamenti cinematografici. Un universo narrativo che attraversa eventi cruciali del Novecento mantenendo intatta la sua forza emotiva e il fascino dei suoi personaggi, sospesi tra tradizione e modernità. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere su Downton Abbey e dove vederlo in streaming.

L’universo di Downton Abbey, dalla serie tv ai film

Poche produzioni televisive hanno saputo lasciare un’impronta così forte nell’immaginario collettivo come Downton Abbey. Creata da Julian Fellowes, la saga è iniziata nel 2010 come serie tv con sei stagioni amatissime trasmesse fino al 2015. Il successo è poi stato tale da portare la storia anche sul grande schermo con un primo film nel 2019 tal titolo omonimo Downton Abbey. La pellicola ha poi visto un seguito nel 2022 dal titolo Downton Abbey II: Una nuova era, mentre l’arrivo del terzo capitolo Downton Abbey: The Grand Finale è previsto per il 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di cosa parla Downton Abbey?

Downton Abbey racconta la vita dei membri della famiglia aristocratica Crawley e della loro servitù all’interno di una grande tenuta nello Yorkshire, dall’inizio del Novecento fino agli anni Venti. La serie mostra come i grandi eventi storici, dal naufragio del Titanic alla Prima Guerra Mondiale e dalle trasformazioni sociali alla nascita del cinema, influenzino i destini di nobili e domestici, intrecciando vite, amori, conflitti, tragedie e momenti di ironia. Al centro della storia c’è dunque il contrasto tra un’aristocrazia che cerca di preservare le proprie tradizioni e una società in rapido cambiamento, ma anche il lato umano dei personaggi e le loro ambizioni.

Quante stagioni ha la serie Downton Abbey?

La serie Downton Abbey è composta da 6 stagioni, andate in onda tra il 2010 e il 2015. Nella prima stagione la storia inizia nel 1912, con la tragedia del Titanic. L’erede di Downton muore nel naufragio, lasciando i Crawley senza una successione diretta. Robert Crawley, conte di Grantham, e sua moglie Cora cercano una soluzione, ma l’arrivo di Matthew Crawley, lontano cugino e avvocato di Manchester, sconvolge gli equilibri.

Nella seconda stagione siamo invece nel pieno della Prima Guerra Mondiale. Downton Abbey si trasforma in ospedale militare e la guerra segna i destini dei personaggi: Matthew combatte al fronte, Lady Sybil si innamora del suo autista Tom Branson, e Lady Mary affronta dubbi e pressioni matrimoniali. Al centro della terza stagione c’è invece il matrimonio di Lady Mary e Matthew, ma anche le difficoltà finanziarie della tenuta.

Proseguendo, il lutto e le sue conseguenze segnano l’inizio della quarta stagione, con Lady Mary chiamata a reinventarsi e assumere un ruolo più attivo nella gestione della proprietà. Il tutto con nuove dinamiche amorose e intrighi familiari che si intrecciano con l’arrivo di nuovi personaggi.

Nella quinta stagione il futuro di Downton è sempre più incerto. I Crawley devono confrontarsi con una società che cambia: il potere della nobiltà si erode, la politica e i movimenti sociali fanno sentire la loro pressione. La sesta e ultima stagione della serie chiude il cerchio, portando i personaggi verso nuove direzioni. Il 1925 segna la fine di un’epoca: la servitù si riduce, i Crawley si adattano a un mondo moderno e le vicende personali trovano un epilogo.

Quanti sono i film di Downton Abbey?

Al momento i film di Downton Abbey sono tre: il primo film Downton Abbey, ambientato nel 1927, porta a Downton una visita reale: il re Giorgio V e la regina Mary. La tenuta si prepara a un evento grandioso, con la servitù in fermento e i nobili impegnati a preservare lo splendore della loro dimora.

Il secondo film, Downton Abbey II: Una nuova era, divide la narrazione in due linee parallele: parte della famiglia si reca nel sud della Francia per indagare su un misterioso lascito legato al passato della contessa madre, mentre a Downton arriva una troupe cinematografica per girare un film muto in un’epoca in cui il sonoro sta rivoluzionando il cinema.

Il terzo film, Downton Abbey: The Grand Finale, è attualmente in fase di produzione. Sebbene la trama sia ancora in parte avvolta nel mistero, Julian Fellowes ha promesso nuove emozioni e un possibile commiato definitivo per alcuni personaggi.

Downton Abbey esiste davvero?

Downton Abbey non è una location reale, ma un luogo di fantasia creato dall’immaginazione di Julian Fellowes per la serie. Tuttavia, le riprese esterne e gran parte degli interni sono state girate in un castello reale, Highclere Castle, che si trova nell’Hampshire, in Inghilterra. La tenuta è ancora oggi abitata dai conti di Carnarvon ed è aperta al pubblico in determinati periodi dell’anno.

Dove è stato girato Downton Abbey?

Oltre all’Highclere Castle, che rappresenta l’iconica residenza della famiglia Crawley, e che ha visto al suo interno la maggior parte delle riprese, molte scene di Downton Abbey sono state girate anche in altre location. Tra queste Bampton, nell’Oxfordshire, per gli esterni del villaggio di Downton che comprendono chiesa, pub, ospedale e case. Gli Ealing Studios di Londra per alcune riprese in interni ricostruiti, soprattutto per ciò che riguarda ambienti della servitù e delle cucine, e altre dimore storiche e location sparse in Inghilterra per scene specifiche, come ad esempio il Lincoln Castle per il carcere.

Downton Abbey, il cast competo della serie e dei film

Il cast di Downton Abbey, sia nella serie tv che nei film, è uno dei punti di forza della saga. La serie originale vede come protagonisti attori britannici di grande talento come Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern e Maggie Smith. Al loro fianco, figure fondamentali della servitù come Jim Carter, Joanne Froggatt, Brendan Coyle, Laura Carmichael e Allen Leech contribuiscono a creare quell’equilibrio perfetto tra nobiltà e vita domestica che rende la serie così amata. Nei film tornano molti membri del cast originale, riprendendo i loro ruoli, e vengono introdotti nuovi personaggi interpretati da attori di rilievo come Paul Giamatti, Joely Richardson e Alessandro Nivola.

Quando esce il terzo film di Downton Abbey?

L’uscita al cinema del terzo e ultimo film della saga, intitolato Downton Abbey: The Grand Finale, è prevista per il 12 settembre 2025. Al momento non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma da quanto emerso fino ad ora la storia sarà ambientata intorno al 1930, con la famiglia Crawley impegnata ad affrontare scandali pubblici e difficoltà finanziarie, mentre il futuro della tenuta sarà incerto. L’arco narrativo sarà incentrato sull’adattamento ai cambiamenti sociali, con la servitù pronta a un nuovo capitolo e la prossima generazione chiamata a guidare Downton Abbey.

Downton Abbey, dove vederlo in streaming

Aspettando il capitolo conclusivo della saga, è possibile vedere tutte le 6 stagioni della serie tv e il primo film di Downtown Abbey in streaming su Amazon Prime Video e Now. Il secondo film, Downton Abbey II – Una nuova era, è invece disponibile in streaming su CHILI, Google Play Film, Apple TV, Rakuten TV e Amazon Prime Video.

Potrebbe interessarti anche