Downton Abbey, la storia non è ancora finita: l'atteso gran finale arriva in TV con un colpo di scena indimenticabile. Ecco quando esce in streaming La saga della famiglia Crawley e della sua servitù giunge al definitivo capitolo finale, in onda in prima TV assoluta su Sky. Ecco quando

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Per i tantissimi fan di Downton Abbey, è arrivato il momento di dire addio alla celebre saga. Dopo sei stagioni di grandissimo successo e due film, l’ultimo attesissimo capitolo della storia sbarcherà a breve in prima visione TV. Sarà l’occasione perfetta per scoprire come si concluderanno le avventure della nobile famiglia inglese e dei loro storici domestici, ormai arrivati alle soglie degli anni ’30.

Downton Abbey – Il gran finale arriva su Sky: ecco quando e dove vederlo in streaming

Downton Abbey è a tutti gli effetti una delle serie tv più amate, premiate e importanti di sempre, motivo per il quale il debutto dell’ultimo capitolo della famiglia Crawley in TV è un evento attesissimo. Ebbene, l’appuntamento è per domenica 24 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e visibile in qualsiasi momento nella sezione on demand.

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Ma cosa accadrà in quest’ultimo film? Ritroveremo i Crawley e il personale di servizio alle prese con i grandi cambiamenti sociali ed economici dell’inizio degli anni ’30. La modernità avanza e, ancora una volta, i protagonisti dovranno adattarsi al nuovo che avanza, senza però perdere i legami che li uniscono da una vita. Non mancheranno drammi e colpi di scena che lasceranno il pubblico con un mix di sorpresa e amarezza.

Questo finale porta d’altronde con sé anche un po’ di commozione, e non solo perché si tratta dell’ultimo capitolo di una saga longeva e amatissima. Sarà infatti il primo episodio senza l’indimenticabile Maggie Smith, la straordinaria interprete di Lady Violet scomparsa nel 2024 (ruolo che le era valso ben 3 Emmy). È per questo che il regista e gli attori hanno voluto renderle omaggio, aprendo il film proprio nel segno della sua assenza.

Il film è diretto da Simon Curtis e scritto dal papà della serie, Julian Fellowes. Squadra che vince non si cambia: sullo schermo ritroveremo infatti tutto il cast originale, a partire da Hugh Bonneville, Michelle Dockery ed Elizabeth McGovern, fino ai volti storici della servitù come Jim Carter e Joanne Froggatt.

Dove vedere le sei stagioni di Downton Abbey e i precedenti film in streaming

Per festeggiare la conclusione della saga, Sky ha inoltre deciso di fare un regalo agli appassionati. Dal 21 al 24 maggio, il canale Sky Collection trasmetterà tutte e sei le stagioni della serie per una maratona non-stop. Inoltre, se volete rinfrescarvi la memoria prima del gran finale, i primi due film (Downton Abbey e Downton Abbey II – Una nuova era) saranno disponibili su NOW e on demand da giovedì 21 maggio, e passeranno in prima serata su Sky Cinema Romance venerdì 22 e sabato 23 maggio.

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