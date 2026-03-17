È un film da Oscar ed è già disponibile in Italia: dove vedere il Miglior film del 2025 Da Una battaglia dopo l’altra a I peccatori, i film trionfatori della 98ª edizione sono già disponibili su NOW e Sky per una maratona da statuetta

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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La stagione dei premi più attesa dell’anno si è conclusa e, come da tradizione, il grande cinema trova subito casa su Sky e in streaming su NOW. La 98ª edizione degli Oscar ha regalato sorprese e conferme e per gli appassionati che vogliono recuperare i titoli che hanno dominato la cerimonia di Los Angeles, l’offerta è già ricchissima, spaziando dai drammi storici alle pellicole internazionali più acclamate, con una programmazione che mette al centro il talento dei grandi maestri e delle nuove icone di Hollywood.

Il dominio di Paul Thomas Anderson

Il vero trionfatore di quest’anno è senza dubbio Una battaglia dopo l’altra, l’ultima fatica di Paul Thomas Anderson che ha sbaragliato la concorrenza portando a casa ben sei statuette. Il film è già disponibile su Sky Primafila e si è imposto nelle categorie più pesanti, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. La pellicola ha convinto l’Academy grazie a una narrazione potente e una direzione magistrale, che ha permesso ad Anderson di vincere anche per la Miglior Sceneggiatura Non Originale. Notevole anche il riconoscimento a Sean Penn come Miglior Attore Non Protagonista, che insieme ai premi per il Miglior Montaggio e il Miglior Casting, conferma l’opera come una pietra miliare della cinematografia contemporanea.

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Il talento di Michael B. Jordan e Jessie Buckley

Grande attenzione anche per I peccatori, disponibile su Sky Cinema e NOW, che ha visto Michael B. Jordan trionfare come Miglior Attore Protagonista. Il film, diretto da Ryan Coogler – premiato a sua volta per la Miglior Sceneggiatura Originale – è una riflessione profonda che ha conquistato anche i premi tecnici per la Miglior Colonna Sonora e la Miglior Fotografia. Chi volesse goderselo sul piccolo schermo potrà sintonizzarsi questa sera su Sky Cinema Stories alle 23.05. Sempre su Sky Primafila troviamo Weapons, che ha regalato l’Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista ad Amy Madigan, mentre il 23 marzo sarà la volta di Hamnet – Nel nome del figlio, pellicola attesissima che ha consacrato Jessie Buckley con il premio come Miglior Attrice Protagonista.

Cinema internazionale e grandi classici

La programmazione di Sky non dimentica il respiro mondiale della settima arte: a maggio arriverà infatti Sentimental Value, l’opera che si è aggiudicata l’Oscar come Miglior Film Internazionale, promettendo di incantare il pubblico con la sua sensibilità unica. Per chi invece desiderasse fare un tuffo nel passato, su Sky Cinema e NOW è già attiva una collezione speciale dedicata agli Oscar. Si tratta di una vetrina esclusiva che raccoglie numerosi titoli premiati nelle edizioni precedenti, dai successi che hanno segnato gli ultimi anni ai grandi classici intramontabili che continuano a definire la storia del cinema mondiale, offrendo agli abbonati la possibilità di rivivere le emozioni dei momenti più alti della notte di Los Angeles.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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