Dove Cameron, la canzone dedicata a Roma: il gesto (speciale) prima delle nozze con Damiano David La cantante e attrice americana è pronta a prendersi le radio il 18 settembre con l'ultimo singolo "When In Rome". E intanto trapelano i primi dettagli sul matrimonio imminente.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Dove Cameron anticipa le nozze con Damiano David, in programma il prossimo 25 settembre in Toscana, con un singolo dal sapore decisamente italiano. "When In Rome", in radio dal 18 settembre e già disponibile sulle piattaforme di streaming, è una lettera d’amore della cantante statunitense al paese della sua dolce metà, e anticipa il prossimo album di debutto, sulla scia di un successo in crescita e di singoli da milioni di stream online. L’uscita era stata annunciata dalla stessa Dove con una clip su Instagram lo scorso 2 settembre, girata tra le strade pittoresche di un borgo alle porte di Roma. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Dove Cameron, il nuovo brano "When In Rome" dedicato a Roma e a Damiano David

Un singolo con richiami all’Italia dei borghi e della Dolce Vita, "When In Rome" è l’ultima opera di Dove Cameron che anticipa l’attesissimo album di debutto dell’artista americana. La compagna di Damiamo dei Måneskin, cantautrice multiplatino e attrice vincitrice di un Emmy, è pronta a prendersi le radio dal prossimo 18 settembre. E con il nuovo pezzo ha già totalizzato 1 milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube, oltre a milioni di stream online.

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Il brano è accompagnato da un videoclip girato tra le pittoresche stradine di Capena, borgo alle porte di Roma, per la regia da Hannah Devries. Ed è una lettera d’amore tanto ai cliché sul nostro paese quanto al compagno italiano, con frasi altamente romantiche e una produzione pop raffinata. Per Cameron, si tratta del passo successivo in una carriera già folgorante, che recentemente è passata dai live di apertura del "Radical Optimism Tour" di Dua Lipa, in Regno Unito e Irlanda.

La cantante e attrice – presente anche nella serie tv "56 Days", thriller psicologico erotico – aveva riscosso un enorme successo nel 2022 con il singolo Boyfriend (1 miliardo di stream a livello globale), seguito poi da altre canzoni apprezzatissime come "Breakfast" (200 milioni di stream), "Too Much", "French Girls", "Romeo", "Whatever You Like" e "Hello My Old Lover". Il prossimo novembre, invece, Dove si unirà a Sombr nel suo "You Are the Reason Tour, che conterà 13 tappe in Nord America, compresi due concerti al Madison Square Garden di New York. Ma l’appuntamento più importante, per la giovane artista in ascesa, la attende già alla fine di questo mese.

Le nozze in arrivo tra Dove Cameron e Damiano David

Dove e il compagno Damiano convoleranno a nozze il 25 settembre 2026, in Toscana, alla presenza di amici e familiari stretti. Una cerimonia blindatissima, la loro, che secondo le prima indiscrezioni dovrebbe includere tra gli invitati anche gli altri membri dei Måneskin, cioè Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Per una reunion anticipata rispetto a quella che vedremo qualche mese dopo sul palco di Sanremo 2027.

L’artista italiano e Cameron avrebbero scelto come cornice per il loro ‘sì’ Castiglion del Bosco, tra le colline verdeggianti della Val d’Orcia. Stando a quanto riferito da La Nazione, la location esatta sarebbe una storica tenuta di lusso nel comune di Montalcino, già utilizzata per il matrimonio della tennista Caroline Wozniacki e per quello della modella Kate Upton. Tra i dettagli trapelati, la futura sposa di Damiano dovrebbe indossare un abito di Valentino. Ma altri particolari potrebbero emergere, per la gioia dei fan, nel corso dei prossimi giorni. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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