Luca Zingaretti oltre Montalbano: rischia tutto per vedere la figlia in questa fiction su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity arriva Doppio agguato: Luca Zingaretti guida i NOCS in una missione estrema tra tensione, sacrificio e verità storica.

Su Mediaset Infinity è presente una miniserie poliziesca intensa e carica di umanità che vede Luca Zingaretti in uno dei ruoli più complessi della sua carriera. Ambientata tra Firenze e Roma nel 1989, la fiction ricostruisce uno dei sequestri più drammatici della cronaca italiana, quello dell’imprenditore Dante Belardinelli. Non è solo una storia di criminalità e azione, ma un racconto profondo di uomini chiamati a scegliere tra dovere e vita privata. Tra tensione emotiva, conflitti morali e realismo crudo, la serie firmata da Renato De Maria colpisce ancora oggi per la sua forza narrativa.

Doppio agguato: la vera storia che ha ispirato la serie

Doppio agguato prende spunto dal sequestro Belardinelli, avvenuto nel maggio del 1989 ad opera dell’Anonima Sarda. L’imprenditore viene rapito sotto gli occhi della figlia, con una richiesta di riscatto di quattro miliardi di lire. Dopo settimane di indagini senza esito, la procura decide di cambiare strategia e affidare il caso ai NOCS, il reparto speciale della Polizia di Stato noto per la sua "linea dura" contro i rapitori.

La miniserie racconta l’operazione dal punto di vista degli agenti, restituendo un clima di costante pressione, sospetto e pericolo. La consegna del riscatto diventa una partita a scacchi ad alta tensione, fatta di pedinamenti, bluff e imprevisti. Il celebre conflitto a fuoco sull’autostrada, ricostruito con grande impatto cinematografico, rappresenta uno dei momenti più drammatici del racconto, preludio alla liberazione finale dell’ostaggio dopo 65 giorni di prigionia.

Luca Zingaretti è Valerio Attico: un comandante diviso tra missione e famiglia

Al centro della storia c’è Valerio Attico, comandante dei NOCS interpretato da un intenso Luca Zingaretti. È un uomo stanco, provato, costretto a rimettere insieme in fretta una squadra di giovani reclute inesperte, affiancate da colleghi segnati dal passato. Ma la vera battaglia di Valerio non è solo sul campo: sua figlia Stella soffre di una grave malformazione cardiaca e deve affrontare un’operazione rischiosa proprio nei giorni decisivi della missione.

Luca Zingaretti dà vita a un personaggio profondamente umano, lontano dall’eroe infallibile. Valerio sbaglia, dubita, soffre e per la prima volta decide di infrangere le regole, mettendo a rischio carriera e reputazione pur di essere padre. Accanto a lui, un cast solido – da Isabella Ferrari a Dino Abbrescia – contribuisce a rendere credibile e coinvolgente ogni dinamica, inclusa la difficile collaborazione con la polizia locale guidata dal commissario Anna Milesi. Doppio agguato non è solo un poliziesco d’azione, ma una riflessione sul prezzo da pagare quando il senso del dovere entra in conflitto con gli affetti. Una serie da riscoprire su Mediaset Infinity, capace ancora oggi di tenere lo spettatore con il fiato sospeso.

