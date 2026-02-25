Se avete amato "Cime Tempestose", non potete perdervi il nuovo Orgoglio e Pregiudizio su Netflix: ecco perché
Netflix presenta il "suo" Orgoglio e Pregiudizio, promettendo una trasposizione fedele dell'originale di Jane Austen
Dopo il recente successo al cinema di "Cime tempestose" con Margot Robbie, è di nuovo tempo di grandi classici in costume: Netflix ha svelato il teaser trailer di Orgoglio e Pregiudizio, nuova miniserie in sei episodi che mostra le prime immagini di Elizabeth Bennet (interpretata da Emma Corrin) e Mr Darcy (Jack Lowden). Il punto, rispetto a letture più "libere" o reinterpretazioni moderne viste negli anni, è chiaro: questa volta l’obiettivo è riportare in scena il romanzo di Jane Austen restando aderenti al testo originale, con un adattamento che vuole parlare sia a chi lo conosce a memoria sia a chi lo scoprirà per la prima volta. La serie è scritta da Dolly Alderton (Tutto quello che so sull’amore) e diretta da Euros Lyn (Heartstopper) e arriverà su Netflix nel 2026, con uscita prevista in autunno.
Orgoglio e Pregiudizio… made in Netflix
La miniserie nasce dall’idea che ogni generazione meriti la propria versione di Orgoglio e Pregiudizio, ma senza "tradire" l’anima del libro: la storia che ha definito l’immaginario romantico, con il suo umorismo, le sue tensioni sociali e quella relazione fatta di orgoglio, fraintendimenti e attrazione che non smette mai di funzionare. Non a caso Alderton, già al momento dell’annuncio, aveva raccontato quanto consideri Austen un modello: Orgoglio e Pregiudizio è "il riferimento di ogni commedia romantica" e adattarlo significa trovare un equilibrio tra familiarità e freschezza. Nel suo intervento, la sceneggiatrice ha sottolineato anche l’energia del materiale di partenza, "pieno di dramma e profondità" ma anche "commedia e fascino", con la possibilità di osservare da vicino le complessità di amore, famiglia, amicizia e società, cercando di mantenere quello sguardo acuto e osservazionale tipico di Austen. Corrin, dal canto suo, ha definito Elizabeth Bennet un’occasione "irripetibile", dicendosi entusiasta di darle vita accanto a Jack Lowden e Olivia Colman, con le sceneggiature di Alderton.
Il cast del nuovo Orgoglio e Pregiudizio
Oltre a Corrin e Lowden, a Longbourn ci sarà un cast ricco: Olivia Colman, Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Rhea Norwood, Siena Kelly e Louis Partridge. Il ritorno di Orgoglio e Pregiudizio non è casuale: i romanzi di Austen affascinano lettrici e lettori da oltre due secoli e questo, pubblicato nel 1813, resta il più letto e citato, capace di restare attuale grazie alla critica sociale e a una storia d’amore che continua a definire (e ispirare) il genere. Con un formato breve da miniserie e un’impostazione dichiaratamente fedele, Netflix punta a un adattamento che unisca comfort e novità: la stessa storia, ma con un volto nuovo per una nuova generazione.
