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55 anni senza Jim Morrison, il poeta maledetto che ha riscritto la storia del rock - Tutti gli album dei Doors dal peggiore al migliore

Il 3 luglio ricorre l'anniversario della scomparsa dello storico frontman dei Doors e al cinema torna il biopic con protagonista Val Kilmer

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il 3 luglio di quest’anno ricorre il 55esimo anniversario dalla scomparsa di Jim Morrison, storico frontman e cantante dei Doors. Con 6 album in soli 4 anni, la band è stata capace di rivoluzionare la storia del rock. Merito anche di una figura come quella di Morrison stesso, un vero e proprio catalizzatore per fan e media.

Per celebrare l’anniversario, ma anche il ritorno al cinema a metà luglio del biopic con protagonista Val Kilmer, abbiamo provato a stilare una classifica degli album della band. Ovviamente quelli con Morrison alla voce.

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Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate quindi la nostra classifica degli album dei Doors, dal peggiore al migliore.

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