Don Matteo, “torna Terence Hill”: l’ipotesi clamorosa dopo il caso Raoul Bova A seguito del caso mediatico e giudiziario emerso nelle ultime settimane, l’attore potrebbe rischiare di perdere il posto nella serie Rai: scopriamo di più.

Nelle ultime settimane, Raoul Bova è finito in un vero e proprio tritacarne mediatico che ha portato grande caos nella sua vita privata ma, a quanto pare, anche nel contesto lavorativo. La pubblicazione di alcuni suoi messaggi audio privati, scambiati con la presunta amante Martina Ceretti, ha portato alla fine della relazione con l’attrice Rocio Munoz Morales e l’inizio di una battaglia legale dell’attore contro chi ha tentato di ricattarlo e ha poi reso pubblici proprio questi messaggi privati. A causa di tutto questo, secondo le ultime indiscrezioni di DiPiùTv e Nuovo Tv, Raoul Bova potrebbe ora perdere anche il suo posto in Don Matteo: scopriamo di più.

Raoul Bova dovrà dire addio a Don Matteo? L’indiscrezione clamorosa

Se la sfera privata di Raoul Bova (ormai, in realtà, non più molto privata) non sta certo vivendo il suo periodo di massimo splendore, ora gli ultimi avvenimenti potrebbero andare a influire anche sul suo lavoro. Da quanto emerge dalle indiscrezioni fornite da di DiPiùTv e Nuovo Tv, la Rai starebbe infatti riflettendo sulla possibilità di lasciare o meno a Raoul Bova il ruolo di Don Massimo nell’amatissima fiction Don Matteo.

"Raoul rischia di perdere pure il suo ruolo in Don Matteo, fiction di punta della Rai, dove tre anni fa ha preso il posto del grande Terence Hill, interpretando il gentile e affidabile don Massimo", riporta il settimanale DiPiùTv. Dopo quanto accaduto nelle ultime settimane, sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro l’attore, e molti fan della serie Rai hanno chiesto il grande ritorno di Terence Hill nei panni dell’iconico Don Matteo, contro un Don Massimo che, a parere di molti, dovrebbe invece appendere la tonaca al chiodo.

Al momento, pare dunque che la rete ammiraglia stia riflettendo molto seriamente sul futuro di Raoul Bova nella fiction, magari tentando di riportare veramente Terence Hill sul set almeno per il finale di stagione. Questo, fermo restando che il buon Terence Hill potrebbe non essere d’accordo, dal momento che ha deciso di lasciare la serie storica dopo molti anni proprio perché molto impegnativa per la sua età.

Raoul Bova, battaglia legale per l’attore

Tralasciando il contesto lavorativo, Raoul Bova ha comunque il suo bel da fare in queste settimane. L’attore ha infatti intrapreso una vera e propria battaglia legale contro chi lo ha ricattato e ha diffuso i suoi messaggi personali, e anche contro chi ha utilizzato la sua storia a fini pubblicitari andando a ledere ancor di più la sua reputazione, come Ryanair e la squadra del Napoli. In tutto questo, non dimentichiamo anche la battaglia legale con l’ex compagna Rocio Munoz Morales che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronta a richiedere l’affido esclusivo delle figlie.

