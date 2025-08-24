Trova nel Magazine
Raoul Bova in pausa da Don Matteo, il film Greta e le favole vere lo avvicina a Greta Thumberg: trama e cast

L'attore romano sarà al cinema con Greta e le favole vere al fianco di Sabrina Impacciatore, un racconto di avventura che ammonisce sul cambiamento climatico

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Raoul Bova al cinema con Greta e le favole Vere dopo Don Matteo
RaiPlay

Niente più tonaca (per ora) da Don Matteo per Raoul Bova: l’attore romano si appresta a tornare al cinema con Greta e le favole vere. Un progetto peculiare, che unisce Roma, il Natale e la lotta ai cambiamenti climatici. Al suo fianco Sabrina Impacciatore, fresca di successo oltreoceano con The White Lotus. Alla cinepresa per questa fiaba moderna, che vuole parlare sia ai bambini, sia agli adulti, troviamo Berardo Carboni, regista di Shooting Silvio (2006) e Youtopia (2018), con Matilda De Angelis, Donatella Finocchiaro e Alessandro Haber.

Di cosa parla la trama di Greta e le favole vere con Raoul Bova?

Greta (Sara Ciocca) è una bambina di nove anni che vive a Roma e ama il Natale. Un vicino di casa che fa l’illustratore le regala un fumetto che parla di Greta Thumberg, celebre attivista per la lotta al cambiamento climatico e con cui la ragazzina condivide il nome. La lettura accende in lei una scintilla che la spinge ad agire quando scopre che una famiglia di malavitosi tiene in prigionia una cucciola di orsa polare. Con i suoi amici Sauro, Nicola e Katie, si lancia in un’avventura impossibile: liberare l’animale e portarlo fino al Polo Nord, dove si terrà una grande manifestazione per il clima. I piccoli compagni partono per un viaggio che unirà amicizia coraggio e ribellione, in una fiaba che mescola ecologia, speranza e riflessione sociale.

Casting generazionale per una favola tenera e sovversiva

Oltre ai già citati Bova e Impacciatore, nel cast di Greta e le fiabe vere troviamo Donatella Finocchiaro, Mattia Garaci, Federico Cesari, Demetra Bellina, Darko Peric, Federico Rosati, Alba Ramadani e Roberta Palumbo.

Greta e le favole vere è un film atipico, poiché racconta la magia del Natale, l’amicizia e la forza "incosciente" dei bambini, ma al tempo stesso tratta temi impegnati come la lotta al cambiamento climatico. Un film, quindi, che parla a chi ama il cinema d’avventura ma anche a chi cerca un forte messaggio. Al momento la data di uscita per Greta e le favole vere non è ancora stata fissata, sebbene le riprese (che si sono svolte tra Roma e il Trentino-Alto Adige) sono già terminate.

