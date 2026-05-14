Don Matteo e Che Dio Ci Aiuti già confermate, il futuro in Rai: dopo il ritorno di Elena Sofia Ricci, si punta su Terence Hill
Tra ascolti solidi e personaggi che non smettono di richiamare pubblico e memoria televisiva, le iconiche fiction di Rai 1 sono pronte a tornare più forti che mai.
Nella programmazione Rai, anno dopo anno, ci sono sicuramente degli elementi ricorrenti: ad esempio le fiction a sfondo religioso continuano a rappresentare uno degli assi portanti del palinsesto. Non solo si distinguono in termini di longevità, ma anche di ascolti alti, per altro in mercato come quello attuale, sempre più frammentato. Puntando su ambientazioni familiari e personaggi che diventano veri e propri punti di riferimento per il pubblico, si sono ritagliate un segmento solido. Non sorprendono quindi le recenti riconferme di Che Dio ci Aiuti e Don Matteo. Ma cosa possiamo aspettarci dalle nuove stagioni?
Che Dio ci Aiuti e Don Matteo rinnovate: cosa significa
La strategia della Rai sembra ormai orientata a una linea molto chiara: quando una fiction funziona, la riconferma anticipata diventa quasi una conseguenza naturale, consapevoli che interrompere un meccanismo narrativo consolidato potrebbe spezzare un equilibrio costruito nel tempo. In questo senso, Don Matteo, arrivato alla quindicesima stagione, e Che Dio ci Aiuti, giunto alla nona, rappresentano due esempi perfetti di continuità televisiva che non teme il passare degli anni. Il pubblico, d’altronde, non sembra mai stanco di queste dinamiche narrative che intrecciano commedia, storie umane e ambientazioni rassicuranti.
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Che Dio ci Aiuti: il ritorno di Suor Angela e la continuità dei volti
All’interno di Che Dio ci Aiuti, uno degli elementi più attesi è il ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Un ritorno che non è mai definitivo né scontato, ma che si inserisce in una logica di presenza "a intermittenza" che rafforza il legame con lo spettatore. Il suo personaggio resta una colonna portante, anche quando si allontana dalla scena principale, proprio perché la serie ha saputo costruire una narrazione corale capace di reggersi anche sulle evoluzioni di Azzurra e degli altri protagonisti. La stessa attrice ha più volte ribadito il suo rapporto speciale con il ruolo, lasciando intendere che il ritorno non è mai una forzatura, ma una scelta quasi naturale. Accanto a lei, figure storiche come Valeria Fabrizi contribuiscono a mantenere saldo quel filo narrativo che lega passato e presente, rendendo la fiction un prodotto in costante equilibrio tra evoluzione e memoria.
Don Matteo: la nostalgia di Terence Hill
Diverso ma altrettanto emblematico è il caso di Don Matteo, che dopo il passaggio di testimone a Raoul Bova continua a portare con sé l’ombra e il prestigio di Terence Hill. L’idea di un suo possibile ritorno, anche solo per un episodio speciale, sta alimentando l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori, proprio perché non si tratterebbe solo di nostalgia, ma di un vero evento televisivo. La presenza di Nino Frassica, rimasto unico punto di continuità assoluta, ha permesso alla serie di mantenere un ponte tra le due ‘versioni’ della fiction.
Il parallelo tra Terence Hill ed Elena Sofia Ricci e la possibilità di un ritorno
Risulta quindi inevitabile fare un confronto con Elena Sofia Ricci in Che Dio ci Aiuti diventa interessante: in entrambi i casi il loro ritorno sarebbe un modo per rimettere in circolo l’identità originaria delle serie. Un modello che dimostra come la televisione generalista continui a funzionare anche attraverso la riconnessione con i suoi volti storici. Il supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri ha confermato che esistono alcune idee per un suo ritorno. Ma bisognerà capire anche la fattibilità produttiva di questo piano. Chissà Se Terence Hill prenderà l’esempio della collega, concedendo un saluto ai suoi fan più fedeli.
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