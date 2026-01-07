Don Matteo 15: quando inizia, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi
Don Matteo 15 torna su Rai 1: debutto a gennaio 2026, dieci puntate, nuove trame e cambi di palinsesto con Affari Tuoi che chiude prima per la fiction.
La grande fiction di Rai 1 è pronta a tornare in prima serata. Don Matteo 15 segna il ritorno di Raoul Bova nei panni di Don Massimo e inaugura una nuova stagione televisiva ricca di novità, sia sul fronte narrativo sia per quanto riguarda la programmazione della rete. Il debutto è fissato per domani, 8 gennaio 2026 e, come spesso accade con i titoli di punta, avrà ripercussioni dirette anche sul palinsesto dell’access prime time, in particolare su Affari Tuoi. Tra nuovi personaggi, misteri da risolvere e scelte strategiche sugli orari, la quindicesima stagione si prepara a essere centrale per Rai 1.
Don Matteo 15: quando inizia e la trama della nuova stagione
Raul Bova torna a guidare il prime time di Rai 1. Don Matteo 15 debutta ufficialmente giovedì 8 gennaio 2026, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale. La quindicesima stagione introduce diversi elementi narrativi inediti. Uno dei casi più delicati che coinvolgeranno Don Massimo riguarda Maria, una giovane ragazza incinta e senza memoria, interpretata da Fiamma Parente. Il tentativo di ricostruire la sua identità e il suo passato porterà il protagonista a confrontarsi con zone d’ombra personali, mettendo alla prova le sue certezze.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tra le new entry spicca Caterina (Irene Giancontieri), una marescialla giovane e brillante dal passato misterioso, destinata a creare non pochi problemi all’iconico Cecchini di Nino Frassica. La nuova stagione sarà composta da dieci puntate, ambientate ancora una volta tra la canonica e la stazione dei Carabinieri di Spoleto. Ogni episodio proporrà un caso autoconclusivo, intrecciato però a una narrazione orizzontale sempre più marcata, capace di dare profondità ai personaggi e alle loro relazioni.
Cosa cambia per Affari Tuoi con Don Matteo 15
L’arrivo di Don Matteo 15 comporta anche un aggiustamento strategico del palinsesto di Rai 1. Il riferimento ad Affari Tuoi riguarda infatti l’orario di chiusura del game show, che verrà calibrato con maggiore attenzione nelle serate in cui sono previste fiction di grande richiamo.
Come già accaduto in passato con titoli importanti come Sandokan e Un Professore 3, Affari Tuoi terminerà intorno alle 21:30, evitando gli sforamenti che in passato facevano slittare l’inizio della prima serata. L’obiettivo è chiaro: proteggere la fiction, garantendo a Don Matteo 15 una partenza puntuale e massimizzando l’ascolto fin dai primi minuti. Una scelta editoriale che mira a rafforzare l’intera fascia serale e a rendere più fluida la transizione tra access e prime time.
Guida TV
-
08 Gennaio 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Don Matteo 15, il ritorno di Raoul Bova è già su RaiPlay: la nuova 'stagione' da oggi in anteprima esclusiva
La nuova stagione di Don Matteo, con Raoul Bova, arriva prima online su RaiPlay: ant...
Don Matteo 15, il promo scatena la bufera sul web: "Partiamo malissimo", cosa succede al maresciallo Cecchini
Le prime immagini della nuova stagione preoccupano i fan: mancano due personaggi for...
Raoul Bova come Terence Hill, rischio addio a Don Matteo: le parole (sorprendenti) sul suo futuro nella fiction Rai
L'attore ha rivelato alcuni dettagli sulla sua carriera in una lunga intervista. Res...
Doc 4 bruciato da Don Matteo, la Rai cambia il calendario delle sue fiction più amate: le nuove date
Cambiamenti in corso per la rete ammiraglia che ha deciso di anticipare l’uscita di ...
Raoul Bova senza filtri su Don Matteo: "Rocio? Dicevano che mi avrebbero licenziato"
Raoul Bova tornerà in Tv a partire da giovedì 8 gennaio in "Don Matteo 15" dove vest...
Rai 2026, cosa ci aspetta: Don Matteo 15 inizia tra polemiche, Fabio Volo diventa conduttore
Il nuovo anno porta con sé anche nuovi progetti televisivi e grandi novità per la re...
Fiction Rai, rivoluzione Don Matteo 15 e Lino Guanciale in un ruolo da brividi: cosa vedremo nel 2026
Dal ritorno di Cuori, Imma Tataranni e Sabrina Ferilli alla serie su Matteo Messina ...
Don Matteo, Raoul Bova con Beatrice Arnera sul set: il gesto (inaspettato) della troupe
Raoul Bova accoglie Beatrice Arnera sul set di Don Matteo: la coppia felice tra sorr...