Don Matteo 15: quando inizia, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi

La grande fiction di Rai 1 è pronta a tornare in prima serata. Don Matteo 15 segna il ritorno di Raoul Bova nei panni di Don Massimo e inaugura una nuova stagione televisiva ricca di novità, sia sul fronte narrativo sia per quanto riguarda la programmazione della rete. Il debutto è fissato per domani, 8 gennaio 2026 e, come spesso accade con i titoli di punta, avrà ripercussioni dirette anche sul palinsesto dell’access prime time, in particolare su Affari Tuoi. Tra nuovi personaggi, misteri da risolvere e scelte strategiche sugli orari, la quindicesima stagione si prepara a essere centrale per Rai 1.

Don Matteo 15: quando inizia e la trama della nuova stagione

Raul Bova torna a guidare il prime time di Rai 1. Don Matteo 15 debutta ufficialmente giovedì 8 gennaio 2026, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale. La quindicesima stagione introduce diversi elementi narrativi inediti. Uno dei casi più delicati che coinvolgeranno Don Massimo riguarda Maria, una giovane ragazza incinta e senza memoria, interpretata da Fiamma Parente. Il tentativo di ricostruire la sua identità e il suo passato porterà il protagonista a confrontarsi con zone d’ombra personali, mettendo alla prova le sue certezze.

Tra le new entry spicca Caterina (Irene Giancontieri), una marescialla giovane e brillante dal passato misterioso, destinata a creare non pochi problemi all’iconico Cecchini di Nino Frassica. La nuova stagione sarà composta da dieci puntate, ambientate ancora una volta tra la canonica e la stazione dei Carabinieri di Spoleto. Ogni episodio proporrà un caso autoconclusivo, intrecciato però a una narrazione orizzontale sempre più marcata, capace di dare profondità ai personaggi e alle loro relazioni.

Cosa cambia per Affari Tuoi con Don Matteo 15

L’arrivo di Don Matteo 15 comporta anche un aggiustamento strategico del palinsesto di Rai 1. Il riferimento ad Affari Tuoi riguarda infatti l’orario di chiusura del game show, che verrà calibrato con maggiore attenzione nelle serate in cui sono previste fiction di grande richiamo.

Come già accaduto in passato con titoli importanti come Sandokan e Un Professore 3, Affari Tuoi terminerà intorno alle 21:30, evitando gli sforamenti che in passato facevano slittare l’inizio della prima serata. L’obiettivo è chiaro: proteggere la fiction, garantendo a Don Matteo 15 una partenza puntuale e massimizzando l’ascolto fin dai primi minuti. Una scelta editoriale che mira a rafforzare l’intera fascia serale e a rendere più fluida la transizione tra access e prime time.

