Dubbi su Don Matteo 16, parla il supervisore: "Non è stata ancora confermata, avremmo idee per far tornare Terence Hill"
Il supervisore alla sceneggiatura apre sul futuro di Don Matteo 16: tra conferma Rai, destino di Diego e Giulia e possibili idee per il ritorno di Terence Hill
Il futuro di Don Matteo resta ancora avvolto da qualche incertezza. Dopo il finale della quindicesima stagione, i fan si chiedono se la serie tornerà con nuovi episodi e quale direzione prenderà. A fare chiarezza, almeno in parte, è stato il supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri, intervistato da Fanpage.it. Tra ipotesi, riflessioni e possibili sviluppi, emerge un quadro in evoluzione: la sedicesima stagione non è ancora ufficiale, ma appare difficile immaginare un futuro televisivo senza una fiction così radicata nel pubblico italiano.
Don Matteo 16 si farà? Le ipotesi sulla nuova stagione
Al momento, la conferma ufficiale da parte della Rai non è ancora arrivata. Tuttavia, secondo Ruggeri, molto dipenderà dagli ascolti e dalle valutazioni successive al finale di stagione. La sensazione è che la serie possa proseguire, ma con una fase di riflessione su cosa mantenere e cosa rinnovare. Se il progetto dovesse partire, la scrittura dei nuovi episodi inizierebbe tra sei o sette mesi, con una possibile messa in onda nel 2028. Al centro resterebbero due pilastri fondamentali: Raoul Bova, ormai volto di Don Massimo, e Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini.
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Proprio il personaggio di Don Massimo avrebbe ancora molto da raccontare. A differenza del Don Matteo originale, la sua storia personale è più definita e offre nuovi spunti narrativi. Tuttavia, il rischio è quello di "consumare" il personaggio raccontando troppo: trovare il giusto equilibrio sarà una delle sfide principali della prossima stagione.
Diego e Giulia: futuro incerto e possibili sviluppi
Uno dei temi più discussi riguarda la coppia formata da Diego e Giulia, interpretati da Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini. Il loro futuro è tutt’altro che definito. Ruggeri ha sottolineato come tutto resti aperto: i personaggi potrebbero tornare, ma solo se verrà trovata una chiave narrativa interessante. Il problema principale riguarda proprio la natura delle storie sentimentali nella serie.
Secondo la tradizione di Don Matteo, il pubblico si appassiona di più alla fase iniziale delle relazioni — fatta di tensione e costruzione — mentre la stabilità rischia di ridurre l’interesse. Non a caso, in passato, molte coppie una volta "concluse" sono uscite di scena. La rottura tra Diego e Giulia, quindi, non è casuale: serve a creare distanza, conflitto e nuove possibilità narrative. Entrambi i personaggi, inoltre, sono alla ricerca del proprio posto nel mondo, un tema centrale anche per Don Massimo.
Il possibile ritorno di Terence Hill: la svolta dagli sceneggiatori
Tra le ipotesi più affascinanti c’è quella di rivedere Terence Hill nei panni di Don Matteo. Ruggeri ha confermato che esistono alcune idee per un suo ritorno, magari anche solo per una puntata speciale. Tuttavia, non si tratta di un’operazione semplice. Entrano in gioco questioni produttive, logistiche e soprattutto la disponibilità dell’attore. Non è chiaro se si tratterebbe di un cameo o di qualcosa di più strutturato. Nonostante le difficoltà, l’ipotesi resta sul tavolo e rappresenta un richiamo fortissimo per il pubblico storico della serie. Un eventuale ritorno potrebbe diventare uno degli eventi televisivi più attesi.
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