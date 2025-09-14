Don Matteo 15, una nuova super new entry nella fiction: sarà il padre del capitano Don Matteo si appresta ad accogliere un pezzo da 90 tra le sue new entry, Max Tortora interpreterà uno dei personaggi principali..

Il conto alla rovescia per il ritorno di Don Matteo è già iniziato. La quindicesima stagione della fiction più amata di Rai 1 dovrebbe debuttare all’inizio del 2026 con ancora Raoul Bova protagonista, ma le anticipazioni che trapelano dal set stanno già infiammando i social e alimentando la curiosità del pubblico. La grande novità di queste ore riguarda l’ingresso nel cast di Max Tortora, attore molto amato che negli anni ha saputo spaziare tra cinema, teatro e televisione, regalando al pubblico interpretazioni indimenticabili.

Il nome di Tortora è legato in particolare al successo travolgente de I Cesaroni, dove ha conquistato milioni di spettatori nei panni di Ezio, il simpatico amico di Giulio Cesaroni.Proprio da quel mondo arriva la conferma del suo nuovo impegno: una fanpage dedicata a Claudio Amendola ha infatti pubblicato su Instagram una foto dell’attore direttamente dal set di Don Matteo 15, rivelando al tempo stesso anche qualche dettaglio sul suo ruolo.

Don Matteo 15 new entry, Max Tortora sarà il padre del capitano Martini

Secondo le indiscrezioni, Max Tortora interpreterà il padre di Diego Martini, il personaggio affidato a Eugenio Mastrandrea, che nella scorsa stagione ha fatto il suo debutto nella fiction e che porterà avanti la storia con la sorella di Don Massimo.

Un ingresso di peso, che promette di portare nuove dinamiche e colpi di scena nella trama. La figura paterna di Diego potrebbe infatti aprire spunti narrativi interessanti, approfondendo il passato del giovane capitano e creando nuovi equilibri con gli altri protagonisti. Un tassello che conferma la capacità della serie di rinnovarsi di stagione in stagione, pur restando fedele alla sua identità.

Per Max Tortora, Don Matteo 15 rappresenta un ritorno a una grande fiction popolare dopo esperienze diverse. L’attore era stato protagonista anche di Doppio gioco, serie trasmessa su Canale 5, anche se si è impegnato maggiormente al cinema. Questa nuova sfida lo vedrà quindi di nuovo in prima linea in una produzione seguitissima.

Va sottolineato che, nonostante il suo nome resti indissolubilmente legato a I Cesaroni, Tortora non prenderà parte al ritorno della storica serie Mediaset, attualmente in fase di preparazione con parte del cast originale. Una scelta che segna per lui l’apertura di un nuovo capitolo professionale.

Con Raoul Bova protagonista, la presenza di volti storici e l’arrivo di new entry di spessore come Tortora, ma anche Diletta Leotta e Valeria Fabrizi, Don Matteo 15 si conferma fin d’ora come uno degli eventi televisivi più attesi del prossimo anno. E i fan non vedono l’ora di scoprire come l’attore romano porterà il suo carisma e la sua verve in un racconto che da oltre vent’anni appassiona milioni di spettatori.

