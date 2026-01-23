Don Matteo 15, le nozze tra Giulia e Diego infiammano i social: "La puntata più bella di sempre" Sul web tanta anche la preoccupazione per il futuro della coppia: "Mi immagino già un momento horror".

Nuovi ascolti record per Don Matteo. Ieri sera, giovedì 22 gennaio 2026, la terza puntata della 15esima stagione dell’amatissima serie, ha conquistato ben 3 milioni e 770mila spettatori, trionfando col 22,8% di share contro il debutto di Striscia la Notizia in prima serata (18,6%). Anche sui social l’episodio dal titolo ‘L’ultima scommessa‘ è stato seguitissimo e molto commentato. Oltre ai soliti complimenti per Nino Frassica nei panni del commissario Cecchini, a scatenarsi sono stati i fan di Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), coppia ribattezzata sul web ‘I Mezzanottini‘. Dopo lo scorso appuntamento, in cui abbiamo assistito alla proposta di matrimonio, ieri sono arrivati a Spoleto i genitori del capitano, separati da tempo e in continuo disaccordo. A placare i conflitti ci ha pensato proprio Giulia, in cerca di trovare una pace per il benessere di Diego: ne sono nate così scene che hanno infiammato i telespettatori, tutti in estasi per la storia d’amore tra i due, ma anche molto preoccupati che presto potrebbero esserci dei colpi di scena pronti a dividerli.

Social impazziti per i Mezzanottini, ma si teme per il peggio: "Preghiamo insieme"

Terza puntata per Don Matteo 15 e fan in delirio per la storia d’amore tra Giulia Mezzanotte e Diego Martini. Per adesso la relazione tra i due procede a gonfie vele ma, con ancora 7 episodi prima del gran finale di stagione, sono in tanti a temere che tra il capitano e la sorella di Don Massimo possa finire tutto. Sui social, infatti, oltre ai commenti emozionati per le scene romantiche tra i due, molti hanno espresso preoccupazione per una trama che ha tutta l’aria di colpi di scena a breve, e su X si legge: "Mi appello solo al fatto che anche l’anno scorso i trailer delle puntate successive facevano schifo e ci facevano pensare male e spero che siano salvi anche per la prossima puntata, preghiamo insieme", "E cmq…la puntata più bella di sempre!!", "Comunque la puntata può essere piaciuto o no ma è inevitabile che con quella scena i mezzanottini ci hanno fatto urlare", "Il terrore che mi ha fatto venire questa scena non avete idea. Perché io me lo immagino già un momento horror nel quale Giulia per X motivi lo abbandona e se ne va (anche se momentaneamente)", "Com’era ? alti molto alti, bassi molto bassi? Ecco gli alti li abbiamo… ho paura sinceramente due BaASSi MAAAA per ora mi godo la gioia di stasera".

