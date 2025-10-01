Don Matteo 15, lo spoiler (choc) sulla coppia Diego-Giulia accende i fan: tante sorprese e conferme attese Secondo le ultime indiscrezioni, sul set di Spoleto si sarebbe verificato un evento inatteso. Che potrebbe cambiare le carte in tavola per la nuova stagione in arrivo.

Le ultime indiscrezioni dal set di Don Matteo 15 parlano chiaro. In questi giorni, infatti, c’è chi giura di aver assistito a una scena clamorosa, che potrebbe spoilerare il ‘fulcro’ della prossima stagione. Si parla di un momento carico di tenerezza tra i personaggi di Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e Diego Martini (Eugenio Mastrandrea). Alcune voci parlano anche di un anello di fidanzamento, e di una frase detta a mezza voce che potrebbe cambiare il corso degli eventi all’interno della fiction Rai. Ma scopriamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Don Matteo 15, lo spoiler clamoroso su Giulia e Diego

Arrivata al traguardo delle quindici stagioni, la serie cult Don Matteo non smette di rinnovarsi senza perdere lo ‘smalto’ delle origini. E se il passaggio dal mitico Terence Hill a Raoul Bova ha segnato una svolta epocale, ora tocca a nuove dinamiche e giovani protagonisti accendere la trama. Giulia, la sorellastra del sacerdote dal passato complesso, è entrata in canonica in cerca di un nuovo inizio. Mentre Diego, ex agente segreto ora capitano, si è trovato fin da subito a fare i conti con un nuovo sentimento. Ed è proprio tra questi due personaggi che sarebbe scattato un gesto clamoroso, sul set della fiction allestito a Spoleto.

Secondo le indiscrezioni, Giulia (ovvero Federica Sabatini) avrebbe accarezzato il volto di Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) con entrambe le mani. Forse per prepararsi a un bacio passionale tra i due. Pare anche che lei lo abbia chiamato ‘amore’, e che indossi già un anello di fidanzamento al dito. Tutti dettagli, questi, che fanno pensare a un sentimento in crescita, probabilmente centrale nelle vicende della prossima stagione di Don Matteo.

Le altre anticipazioni su Don Matteo 15

Ma le rivelazioni non finiscono qui. Perché a quanto pare, il rapporto tra Giulia e Diego dovrà presto fare i conti con l’arrivo di un nuovo personaggio, la marescialla Caterina Provvedi. Giulia dovrà quindi affrontare la gelosia e la paura dell’abbandono, mentre Diego si troverà stretto tra razionalità e desiderio. Insomma, gli ingredienti per una narrazione al cardiopalma ci sono tutti, e i fan non stanno già nella pelle.

Accanto alle sorprese, nella nuova stagione non mancheranno poi conferme e volti amatissimi. Da Nino Frassica nei panni dell’inossidabile Maresciallo Cecchini, a Nathalie Guetta in quelli della pungente Natalina, passando per Francesco Scali (che interpreta Pippo) e Pietro Pulcini che torna nelle vesti dell’esilarante brigadiere Ghisoni. E anche Gaia Messerklinger sarà di nuovo presente nel ruolo della PM Vittoria Guidi, la cui presenza si preannuncia centrale nelle vicende che riguardano Diego.

Con queste premesse, il conto alla rovescia per Don Matteo 15 può iniziare. La nuova stagione si preannuncia già tra le più emozionanti di sempre. E i colpi di scena sono (come al solito) dietro l’angolo.

