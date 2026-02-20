Don Matteo 15, la rottura tra Diego e Giulia delude tutti: "Un film horror" I fan dei Mezzanottini sono sul piede di guerra: "Come distruggere tutto quello che si è costruito nella precedente stagione".

Mentre il Capitano Diego Martini affronta un nuovo delicato caso con la sua squadra, deve fare i conti anche con una nuova e complicata crisi con Giulia Mezzanotte. Nella settima puntata di Don Matteo 15, in onda ieri (giovedì 19 febbraio 2026) su Rai 1, un colpo di scena clamoroso nella coppia più amata di tutta la seria, ha messo a dura prova il pubblico. Da una parte c’è Diego, impelagato con problemi professionali, dall’altra Giulia, ancora scossa per la morte della madre e desiderosa di dare una svolta al suo futuro nel mondo della moda. Questo desiderio, però, la porterebbe ad andare a Milano insieme al suo ex Mathias, scelta che il capitano non condivide e che porterà i due alla rottura della storia. La scena finale, con lui che le dice che non dovrebbero più stare insieme, e lei che lo saluta con un secco "Ciao Diego", ha fatto allarmare i fan che, dopo aver visto la promo con le anticipazioni del prossimo episodio, sono andati su tutte le furie.

Don Matteo 15, ‘Mezzanottini’ sul piede di guerra: "Come distruggere tutto"

Diego Martini e Giulia Mezzanotte sembra siano sul punto di rompere per sempre. Lei è decisa ad andare a Milano per inseguire il suo sogno di costruirsi una carriera nel mondo della moda, mentre lui non approva questo allontanamento, tanto più se insieme alla sorella di Don Massino c’è il suo ex Mathias. Come se non bastasse, nella promo con le anticipazioni dell’ottava puntata, si vede il Capitano intendo a ballare con la marescialla Caterina, ma dei ‘Mezzanotti’ riuniti neppure l’ombra. Questo stravolgimento nella trama, con la coppia amatissima dal pubblico in crisi, ha fatto infuriare il pubblico sui social.

Su X i fan si sono divisi tra chi pensa sia un momento di crisi naturale, come accade a tanti innamorati, e chi invece accusa gli sceneggiatori di aver snaturato i personaggi: "Come distruggere tutto quello che si è costruito nella precedente stagione, vorrei proprio sapere chi ha scritto il personaggio di Giulia e la storia #mezzanottini in generale trasformandola in noia e disastri perché non si riconoscono più!", "Se gli sceneggiatori sono gli stessi che hanno dato vita a questo film horror qui allora cari #mezzanottini prepariamoci perché saranno tempi bui e anche molto duri per noi però cerchiamo di non mollare perché sappiamo che ne vale la pena", "Ridatemi i #mazzanottini della scorsa stagione", "E per trovarlo deve perdersi e ritrovarsi con nuove consapevolezze….anche perché un finale come quello di ieri non è un finale è uno scempio… Saranno 3 puntate interessanti ed emozionanti.. lo so", "L’amore non è sempre tutto ROSE E FIORI. Le relazioni autentiche includono sfide, crisi e momenti difficili; non solo felicità incondizionata. Abbiate fede:il loro amore si trasformerà in amore maturo e duraturo e non più innamoramento idealizzato".

