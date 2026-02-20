Don Matteo 15, la rottura tra Diego e Giulia delude tutti: "Un film horror"
I fan dei Mezzanottini sono sul piede di guerra: "Come distruggere tutto quello che si è costruito nella precedente stagione".
Mentre il Capitano Diego Martini affronta un nuovo delicato caso con la sua squadra, deve fare i conti anche con una nuova e complicata crisi con Giulia Mezzanotte. Nella settima puntata di Don Matteo 15, in onda ieri (giovedì 19 febbraio 2026) su Rai 1, un colpo di scena clamoroso nella coppia più amata di tutta la seria, ha messo a dura prova il pubblico. Da una parte c’è Diego, impelagato con problemi professionali, dall’altra Giulia, ancora scossa per la morte della madre e desiderosa di dare una svolta al suo futuro nel mondo della moda. Questo desiderio, però, la porterebbe ad andare a Milano insieme al suo ex Mathias, scelta che il capitano non condivide e che porterà i due alla rottura della storia. La scena finale, con lui che le dice che non dovrebbero più stare insieme, e lei che lo saluta con un secco "Ciao Diego", ha fatto allarmare i fan che, dopo aver visto la promo con le anticipazioni del prossimo episodio, sono andati su tutte le furie.
Don Matteo 15, ‘Mezzanottini’ sul piede di guerra: "Come distruggere tutto"
Diego Martini e Giulia Mezzanotte sembra siano sul punto di rompere per sempre. Lei è decisa ad andare a Milano per inseguire il suo sogno di costruirsi una carriera nel mondo della moda, mentre lui non approva questo allontanamento, tanto più se insieme alla sorella di Don Massino c’è il suo ex Mathias. Come se non bastasse, nella promo con le anticipazioni dell’ottava puntata, si vede il Capitano intendo a ballare con la marescialla Caterina, ma dei ‘Mezzanotti’ riuniti neppure l’ombra. Questo stravolgimento nella trama, con la coppia amatissima dal pubblico in crisi, ha fatto infuriare il pubblico sui social.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su X i fan si sono divisi tra chi pensa sia un momento di crisi naturale, come accade a tanti innamorati, e chi invece accusa gli sceneggiatori di aver snaturato i personaggi: "Come distruggere tutto quello che si è costruito nella precedente stagione, vorrei proprio sapere chi ha scritto il personaggio di Giulia e la storia #mezzanottini in generale trasformandola in noia e disastri perché non si riconoscono più!", "Se gli sceneggiatori sono gli stessi che hanno dato vita a questo film horror qui allora cari #mezzanottini prepariamoci perché saranno tempi bui e anche molto duri per noi però cerchiamo di non mollare perché sappiamo che ne vale la pena", "Ridatemi i #mazzanottini della scorsa stagione", "E per trovarlo deve perdersi e ritrovarsi con nuove consapevolezze….anche perché un finale come quello di ieri non è un finale è uno scempio… Saranno 3 puntate interessanti ed emozionanti.. lo so", "L’amore non è sempre tutto ROSE E FIORI. Le relazioni autentiche includono sfide, crisi e momenti difficili; non solo felicità incondizionata. Abbiate fede:il loro amore si trasformerà in amore maturo e duraturo e non più innamoramento idealizzato".
Guida TV
-
21 Febbraio 2026
Don Tonino2 | 5Mediaset Extra
-
22 Febbraio 2026
Don Tonino2 | 6Mediaset Extra
-
23 Febbraio 2026
Don Tonino2 | 7Mediaset Extra
-
24 Febbraio 2026
Don Tonino2 | 8Mediaset Extra
Potrebbe interessarti anche
Don Matteo 15, Giulia e il Capitano Diego fanno tremare il web dopo il 'tradimento': "Qualcosa si è rotto"
Gli appassionati dei Mezzanottini sui social sono furiosi per il poco spazio concess...
Don Matteo 15, Giulia (forse) tradisce Diego e il pubblico si ribella: "Basta triangoli", "L'avete rovinata"
La promo con le anticipazioni della prossima puntata ha fatto infuriare i fan della ...
Don Matteo 15, la lite tra Giulia e Diego fa disperare il pubblico sui social: "Hanno perso la magia"
I fan dei 'Mezzanottini' hanno criticato la trama che non rende giustizia alla coppi...
Don Matteo 15, Cecchini scaricato dalla moglie e Diego non si fida più di Giulia: cosa vedremo stasera
Nella sesta puntata di Don Matteo 15, in onda il 12 febbraio, i sentimenti in crisi ...
Don Matteo 15, Giulia e il Capitano sposi tra le lacrime del web: "Può finire qui". Ma il finale inquieta: "Soffriremo ancora"
La seconda puntata della serie ha emozionato il pubblico, ma mancano ancora 8 episod...
Don Matteo 15, ovazione per le nozze tra Giulia e Diego: "La puntata più bella di sempre". Ma c'è un grande timore
Sul web tanta anche la preoccupazione per il futuro della coppia: "Mi immagino già u...
Don Matteo 15: lite furiosa tra Diego e Giulia, Mathias prova a portarla via. Cosa vedremo stasera
Nella settima puntata del 19 febbraio di Don Matteo 15, Diego e Giulia sono a un biv...
Don Matteo 15, arriva Suor Costanza e Giulia bacia l'ex Mathias: cosa vedremo stasera
Stasera su Rai 1 va in onda la quinta puntata della serie con Raoul Bova con l'ingre...