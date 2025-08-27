Don Matteo presto in tv con una nuova stagione: Raoul Bova torna sul set dopo lo scandalo con una super new entry L’attore riprenderà le registrazioni della serie a Spoleto a partire dal prossimo lunedì 8 settembre, con nuovi volti pronti a entrare nel mondo di Don Matteo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nonostante tutto ciò che è accaduto nell’ultimo periodo, ovvero i messaggi vocali rubati, la relazione extraconiugale resa pubblica, la separazione da Rocio Munoz Morales e le varie mosse legali per bloccare la circolazione degli audio privati, Raoul Bova è pronto a ripartire con i progetti televisivi che l’hanno visto protagonista negli ultimi anni. Dal prossimo 8 settembre ripartiranno a Spoleto le registrazioni per Don Matteo 15, che vedranno Raoul Bova nuovamente nei panni di Don Massimo con alcune new entry inaspettate e molti volti storici della serie: scopriamo di più.

Don Matteo, Raoul Bova pronto a vestire di nuovo i panni di Don Massimo

Dopo lo scandalo mediatico e giudiziario che ha visto protagonista Raoul Bova, hanno iniziato a circolare molte indiscrezioni in merito a possibili ritorsioni per l’attore anche dal punto di vista lavorativo. La produzione di Don Matteo ha però specificato fin sa subito di non aver mai pensato di estromettere l’attore dal progetto, lasciando ciò che è accaduto negli ultimi mesi fuori dal set.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E la conferma della presenza di Bova in Don Matteo 15 arriva anche dalle prime immagini pubblicate da Perugia Today che lo vedono durante una piccola pausa sul set di Spoleto accanto all’iconico collega Nino Frassica. Le registrazioni ufficiali per la quindicesima stagione dovrebbero riprendere il prossimo 8 settembre fino al 4 ottobre, in modo che la serie possa poi arrivare sul piccolo schermo con il nuovo anno.

Don Matteo 15, volti storici e new entry sorprendenti

Anche in Don Matteo 15 avremo modo di rivedere i volti storici della serie, come Nino Frassica nei panni dell’iconico Maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta sempre nelle vesti della divertente Natalina e Francesco Scali nell’immancabile ruolo di Pippo. A loro si aggiungono poi due personaggi speciali approdati nella serie durante la precedente stagione, ovvero il Capitano Diego Martini e Giulia Mezzanotte, interpretati rispettivamente da Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini.

Da quanto emerso fino a questo momento, la nuova stagione di Don Matteo vedrà però anche alcune new entry attesissime. Prima su tutti Diletta Leotta che, come già annunciato nelle settimane precedenti, si metterà in gioco come attrice partecipando a una o più puntate della serie, proprio come a suo tempo fece Belen Rodriguez. Al contempo, pare proprio che questa nuova stagione abbia anche intenzione di pescare tra i volti amatissimi di altre fiction, come ad esempio la grande Valeria Fabrizi, iconica Suor Costanza nella fiction Rai Che Dio Ci Aiuti. Insomma, le sorprese saranno tante e i fan di Don Matteo non stanno davvero più nella pelle.

Potrebbe interessarti anche