Don Matteo 15, Raoul Bova a Spoleto dopo lo scandalo: partono le riprese con Diletta Leotta La quindicesima stagione della fiction Rai farà tappa nella cittadina umbra dall'8 settembre prossimo. Attesa per il ritorno di Raoul Bova e il debutto di Diletta Leotta.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Anche quest’anno Spoleto si prepara a ricevere cast e troupe della serie Rai Don Matteo, arrivata alla 15esima stagione. Le riprese inizieranno in città lunedì 8 settembre, e c’è grande attesa per rivedere Raoul Bova nei panni di don Massimo, specialmente dopo lo scandalo delle conversazioni private che l’ha travolto di recente. I ‘big’ della serie ci saranno tutti, da Nino Frassica a Nathalie Guetta a Francesco Scali. E già si parla di un ruolo importante nel cast per una conduttrice famosissima. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Don Matteo 15, partono le riprese a Spoleto e si rivede Raoul Bova (dopo lo scandalo)

Lo scandalo dei messaggi scambiati con Martina Ceretti non si è ancora chiuso, tra cause in corso, recriminazioni e la fine della relazione con Rocio Munoz Morales. Ma intanto Raoul Bova tornerà al lavoro, già da settimana prossima, sul set di Don Matteo 15. L’attore ha preso infatti il posto di Terence Hill nei panni di protagonista della serie, e sarà a Spoleto dall’8 settembre al 4 ottobre insieme a tutta la troupe della fiction Rai.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le riprese saranno orchestrate dal regista britannico Alexis Sweet, e avranno luogo principalmente nella piazza del Duomo, dove si trova la caserma dei Carabinieri celebre nella serie. Saranno girate 10 nuove puntate per 10 serate su Rai 1, che probabilmente andranno in onda nei primi mesi del 2026. Al fianco di Bova, nel ruolo principale, ci saranno anche i soliti Nino Frassica (nei panni del maresciallo Cecchini), Nathalie Guetta (la perpetua Natalina) e Francesco Scali (il sacrestano Pippo). Ma non mancheranno le sorprese.

Le novità di Don Matteo 15 e il debutto di Diletta Leotta

Nella quindicesima stagione della serie prodotta da Lux Vide faranno capolino anche nomi inediti. Su tutti, la conduttrice Diletta Leotta, che stando alle prime indiscrezioni vestirà i panni in Don Matteo della nipote di Suor Costanza – iconico personaggio di Che Dio ci aiuti interpretato da Valeria Fabrizi. "Diletta Leotta interpreta mia nipote e devo dire che è ‘bravina’ la ragazza", ha raccontato a DiPiù la Fabrizi, "è solare, attenta, sempre educata e disponibile. Quando arrivano questi personaggi molto popolari su un set a volte vogliono fare un po’ i divi invece Diletta è una ragazza semplice".

Ma più che su Diletta – o sul crossover di Don Matteo 15 con Che Dio ci aiuti, gli occhi dei fan saranno puntati sul chiacchieratissimo Raoul Bova. Nella speranza che le difficoltà private non influiscano sulle sue performance davanti alla macchina da presa.

Potrebbe interessarti anche