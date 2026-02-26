Don Matteo 15, puntata cancellata: quando torna Raoul Bova su Rai 1 (e perché i fan protestano) La serie si prende una serata di pausa e lascia il posto a Sanremo 2026: l'ottavo episodio tornerà in onda il 5 marzo.

Brusco stop per Don Matteo 15. La puntata attesa per questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, non andrà in onda, lasciando spiazzati milioni di telespettatori affezionati alla fiction di Rai 1. Una decisione che ha acceso immediatamente il dibattito sui social, già particolarmente vivace per via della trama di questa stagione che vede la coppia formata da Giulia Mezzanotte e Diego Martini in piena crisi. Dietro alla sospensione, però, non c’è nessun mistero, ma è legata a una variazione straordinaria del palinsesto, che vede il primo canale di Stato impegnato con la messa in onda della terza serata del 76esimo Festival di Sanremo.

Don Matteo 15 non va onda oggi 26 febbraio: cosa vedremo stasera su Rai 1

Al posto della nuova puntata di Don Matteo 15, prevista per questa sera, su Rai 1 va in onda la terza serata di Sanremo 2026, con l‘esibizione di 15 artisti in gara ( i primi 15 sono saliti sul palco ieri sera) e la finale delle Nuove Proposte. Al posto di Don Massimo e company, quindi, spazio al Festival della canzone italiana, con Carlo Conti e Laura Pausini al timone, la supermodella Irina Shayk e Ubaldo Pantani come co-conduttori e Eros Ramazzotti e Alicia Keys come super ospiti dell’appuntamento.

Quando torna in onda Don Matteo 15: le anticipazioni dell’ottava puntata

Dopo questo stop causa Sanremo, Don Matteo 15 tornerà regolarmente in onda giovedì 5 marzo 2026, con l’ottava puntata sempre in prima serata. Salvo ulteriori variazioni, la programmazione riprenderà il suo consueto ritmo settimanale fino al finale di stagione. L’episodio rinviato promette snodi decisivi: al centro dell’indagine ci sarà la morte sospetta di un giovane imprenditore locale, un caso che porterà la squadra a scavare tra rivalità professionali e segreti familiari.

Sul piano personale, riflettori puntati sulla crescente tensione tra Giulia Mezzanotte e Diego Martini. Dopo settimane di incomprensioni, un evento inatteso costringerà i due a confrontarsi apertamente. Diego, diviso tra orgoglio e sentimenti mai del tutto sopiti, farà un passo che potrebbe cambiare gli equilibri. Giulia, dal canto suo, sarà chiamata a scegliere se fidarsi o voltare definitivamente pagina.

Don Matteo 15, fan sempre più polemici: cosa succede

La quindicesima stagione di Don Matteo sta dividendo il pubblico come poche volte era accaduto in passato. Le critiche principali riguardano soprattutto la gestione della storia tra Giulia e Diego, i Mezzanottini come li chiama il web, considerata da una parte dei fan troppo altalenante e ricca di conflitti ripetitivi. Sui social molti spettatori lamentano una scrittura che sembra prolungare artificialmente le tensioni tra i due personaggi, facendo sospirare il tanto atteso lieto fine tra i due. Il pubblico lamenta troppe poche scene dedicate a questi protagonisti, quasi assenti quelle girate in interni, tanto che pare che i due si incontrino solo per strada. Le ultime evoluzioni, poi, con Giulia pronta a rompere e trasferirsi a Milano e il capitano che pare accettare la cosa senza lottare, hanno fatto letteralmente infuriare i fan.

Don Matteo 15: la nuova programmazione e quando finisce

Ecco il calendario completo della quindicesima stagione della serie Tv Don Matteo, composta da dieci puntate in onda tutti giovedì in prima serata su Rai 1. Dopo lo stop osservato durante la settimana di Sanremo, il gran finale di stagione è previsto per giovedì 12 marzo:

