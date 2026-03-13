Don Matteo 15, pubblico disperato per Giulia e Diego: "Soffriremo fino all'ultimo minuto" Con l'ultima puntata ormai alle porte i fan dei 'Mezzanottini' cercando di non perdere la speranza per il lieto fine: "L'happy ending ci sarà".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Manca solo una puntata alla fine della 15esima stagione di Don Matteo, e il pubblico continua a sperare nel lieto fine tra Giulia Mezzanotte e Diego Martini. Ieri sera, giovedì 12 marzo 2026, nel nono episodio della longeva serie, i due beniamini dei telespettatori erano ancora separati, e una loro riconciliazione sembra essere (quasi) impossibile: nessuna scena che li vede insieme felici, nessuna notizia confortante e un flashback sul finale in cui la sorella di Don Massimo è preda di ricordi struggenti che non fanno altro che allarmare ancora di più i fan dei Mezzanottini. A metterci il carico da 90 anche la promo del finale di stagione, dove la coppia non appare mai, nonostante nelle anticipazioni fornite dalla Rai pare che possa esserci ancora un colpo di scena, grazie allo zampino di Caterina e Cecchini.

Mezzanottini ancora lontani e fan disperati: "Accendo tutti i ceri possibili"

Maria rapita, Don Massimo indagato per tentato omicidio e Giulia (Federica Sabatini) e Diego (Eugenio Mastrandrea) sempre più distanti. Insomma, le cose nella penultima puntata di Don Matteo 15 non si mettono bene per nessuno, e tra i più preoccupati per un finale di stagione deludente ci sono i fan dei Mezzanottini, soprannome del web dato alla coppia formata da Martini e Mezzanotte. Il lieto fine sembra sempre più lontano e la loro relazione in crisi ha monopolizzano i commenti sui social, specie su X, dove i fan delusi hanno commentato tra lacrime e nostalgia il loro amore perduto, temendo che non arriverà nessuna buona notizia neppure nella puntata conclusiva:

"Accendendo tutti i ceri possibili e immaginabili per il finale di stagione, arrivati alla 9a puntata è inutile arrabbiarsi per quello che (non) è stato fatto, puntiamo solo portarci a casa questo endgame… e poi la 16 chi vivrà vedrà", "Comunque dopo aver visto la puntata.. sono arrivata alla conclusione che Happy ending ci sarà. Soffriremo fino all’ultimo minuto sicuramente ma ci sarà e penso anche che torneranno nella s16..con l’atteso matrimonio", "Ma cosa prendete per i fondelli??? Li avete distrutti voi e fate pure le anime pietose. Ma chiudete baracca! #DonMatteo15", "Io voglio dire questo e mi dispiace ma credo che questa sarà l’ultima stagione che guarderò cioè sono stufa delle stesse dinamiche tra l altro i #mezzanottini mi hanno rapito il cuore ma come sono stati raccontati in questa stagione troppo indegnamente non tanto #donmatteo15".

