Don Matteo 15, il promo scatena la bufera sul web: "Partiamo malissimo", cosa succede al maresciallo Cecchini Le prime immagini della nuova stagione preoccupano i fan: mancano due personaggi forti e c'è un possibile addio che mette tristezza.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

RaiPlay

CONDIVIDI

La data del debutto della 15esima stagione di Don Matteo è ormai vicinissima. Salvo imprevisti, la celebre e longeva fiction dovrebbe tornare su Rai 1 dall’8 gennaio del 2026, e già i fan contano i giorni. Nelle scorse ore, poi, è pure stato rilasciato il primo promo del nuovo capitolo e gli utenti del web si sono scatenati, anche se non sono mancate le polemiche tra i più attenti, in merito agli sviluppi della trama e l’assenza di alcuni personaggi. Dalle prime immagini, infatti, si intuisce che l’amato maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, pare stia per andare in pensione a sua insaputa, cosa che ha messo ‘ansia’ ai più affezionati. Anche l’assenza di scene che coinvolgano il capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) ha fatto storcere il naso a molti.

Pioggia di polemiche per Don Matteo 15: il primo promo agita i social

L’attesa per Don Matteo 15 è quasi finita. I fan delle fiction con Raoul Bova nei panni dell’iconico parroco di Spoleto sta per tornare con un nuovo capitolo e sulla Rai è perfino apparso il primo promo. Sappiamo già da tempo che ci saranno diverse new entry, come l’ingresso di Max Tortora nei panni del padre del capitano Diego Martini, l’arrivo di Diletta Leotta e il crossover di Valeria Fabrizi nelle vesti di Suor Costanza direttamente da Che Dio Ci Aiuti. A non piacere ai social, però, è stata la trama spoilerata dalla pubblicità, in cui pare chiaro che il maresciallo Cecchini sia in procinto di andare in pensione. Oltretutto, anche l’assenza di scene con Diego Martini e Giulia Mezzanotte, ha sollevato qualche critica. Su X, infatti, non sono mancati i commenti ‘preoccupati‘ e un po’ tristi:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Non sto piangendo, mi è solo entrato il Capitano Tommasi nell’occhio", "Tutto molto bello eh, per carità, ma se al prossimo promo non mi fate vedere né Giulia e nemmeno loro due insieme VE VENGO A CERCÀ", "Allora… Ho visto il promo e loro non ci sono PARTIAMO MALISSIMO", "VOI NON VI DOVETE NEMMENO AZZARDARE IO NON VOGLIO SENTIRE MARESCIALLO CECCHINI E PENSIONE NELLA STESSA FRASE FATE SILENZIOOO", "Molto contrariata dalla mancanza di scene dei #Mezzanottini si facessero perdonare con il prossimo promo, grazie!", "SE È SUO L’ABBANDONO DI UN PERSONAGGIO IMPORTANTE che si vociferava all’inizio della stagione NON LA PRENDO BENE (riferito a Cecchini/Frassica)".

Potrebbe interessarti anche