Don Matteo 15, 'Mezzanottini' in delirio e Diletta Leotta affossata dai social: "Una passerella"

L'arrivo della conduttrice come terzo incomodo della coppia formata da Giulia Mezzanotte e Diego Martini non è piaciuto ai fan: "Comunque la recitazione non fa per lei".

La 15esima stagione di Don Matteo è partita col botto. Ieri, giovedì 8 gennaio 2026, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata del nuovo capitolo della serie con Raoul Bova e, come sempre, non ha tradito le aspettative. A seguirla sono stati ben 4 milioni e 159mila spettatori, con il 24,8% di share, contro il 12,3% della dizi turca Forbidden Fruit su Canale 5. Il pubblico aspettava da più di un anno di rivedere sul piccolo schermo l’erede di Terence Hill nei panni di Don Massimo, insieme a tutti gli altri protagonisti che nel tempo hanno conquistato il cuore dei telespettatori.

Un debutto con i fiocchi, quindi, applaudito anche sui social dove gli utenti hanno fatto andare in trend l’hashtag del programma. Su X in tantissimi hanno commentato con entusiasmo il ritorno in Tv di Bova, Nino Frassica (maresciallo Cecchini), Eugenio Mastrandrea (Diego Martini) e Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), quest’ultimi ribattezzati dai fan i Mezzanottini. Tanti altri, però, hanno criticato l’ingresso nella trama di Diletta Leotta. Vediamo perché.

Don Matteo 15, social in delirio per Nino Frassica, ma Diletta Leotta non piace: "La recitazione non fa per lei"

La prima puntata di Don Matteo 15 è stata accolta benissimo dai fan. Non solo ascolti altissimi, infatti, ma anche una pioggia di commenti entusiasti sul web. Su X, il pubblico ha apprezzato tantissimo il ritorno di Nino Frassica nei panni del maresciallo Nino Cecchini prossimo al pensionamento e considerato "La colonna portante" della serie. In delirio anche tutta la fan base dei Mezzanottini, (Giulia Mezzanotte e Diego Martini) che non hanno perso occasione per criticare aspramente l’arrivo di Diletta Leotta, come terzo incomodo nella coppia tanto amata dal pubblico: "E comunque confermo quello che penso: la storiella dell’architetto Leotta, gelosia e bacio annessi, evitabilissima! Soprattutto a prima puntata quando volevo solo vederli innamoratissimi, cucciolissimi, profumatissimi", "Che ca*ata spaventosa! Usare Diletta Leotta così solo x fama, e pure la trama, lei lo bacia, lui la respinge, e col sorriso sulle labbra se ne va. L’anno delle scritture ridicole dopo #makari e quella con la Capotondi", "#donmatteo15 che poteva fare Diletta Leotta in una puntata di Don Matteo? Una passerella per fare vedere il cu*o (basso e rifatto) e dire due battute con la dizione meccanica e fredda", "Comunque la recitazione non fa per la Leotta". "Le scene della Leotta mi stanno dando il nervoso. No sense proprio", "Mettiamola cosi la Leotta servirà per mettere il pepe nel rapporto aka gelosie ma tutto sul semi divertente, mentre Howe sarà roba più seria che dara più grattacapi".

