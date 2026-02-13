Don Matteo 15, la lite tra Giulia e Diego fa disperare il pubblico sui social: "Hanno perso la magia" I fan dei 'Mezzanottini' hanno criticato la trama che non rende giustizia alla coppia: "Hanno ridotto le loro scene. Ridatemeli".

Mentre il maresciallo Cecchini è alle prese con il malessere della moglie Elisa, Giulia Mezzanotte e Diego Martini stanno affrontando un momento di forte crisi che ha mandato in ansia tutti i fan della coppia. Ieri sera, giovedì 12 febbraio 2026, su Rai 1 è andata in onda la sesta puntata di Don Matteo 15 e, oltre ai problemi matrimoniali del personaggio interpretato da Nino Frassica, abbiamo assistito anche a una nuova lite dei Mezzanottini, questo il nome che il web ha dato alla coppia formata da Giulia e Diego. La sorella di Don Massimo sta vivendo dei cambiamenti professionali che le hanno portato anche una grande delusione, e in mezzo deve fare i conti con la gelosia verso il suo fidanzato, mentre lui non è riuscito a capire il suo momento di sconforto, quasi sminuendolo. A far preoccupare i telespettatori, oltre alla litigata tra loro, anche le poche scene dedicate ai personaggi, e una trama che non rende giustizia a questa storia d’amore.

Don Matteo 15, fan dei ‘Mezzanottini’ preoccupati: "Hanno ridotto le scene"

La sesta puntata di Don Matteo 15 è stata, come sempre, seguitissima anche sui social. Gli appassionati della serie hanno intasato il web di commenti polemici e preoccupati per le sorti dei ‘Mezzanottini’, coppia formata da Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e Diego Martini (Eugenio Mastrandrea). Oltre alla lite tra i due, i fan stanno fortemente criticando la scelta di dedicare sempre meno scene che li ritraggono insieme: poche riprese in interno, nessuna dinamica che duri più di qualche minuto e l’accusa di relegare la coppia sempre e solo a conversazioni al bar o in piazza.

Su X, dove ogni giovedì gli spettatori si riversano per dire la loro, tanti i commenti negativi:

"Per una volta che parlano in una casa (perché sembra che si vedano solo in piazza o al bar) è una scena dove litigano", "La storyline dei #mezzanottini avrebbero potuto scriverla meglio, si è persa un po’ la magia della quattordicesima stagione. Mi manca il capitano precisino, Giulia casinista, l’anfiteatro, ora pur essendo i protagonisti hanno ridotto le loro scene RIDATEMELI", "Comunque non mi sta piacendo per niente come stanno sviluppando la storia tra i mezzanottini (e il personaggio di Giulia) mi aspettavo qualcosa di meglio ", "#donmatteo15 io continuo a percepire qualcosa che non va nella sceneggiatura, Giulia e Diego non stanno praticamente quasi mai insieme, se non nella scena finale, come coppia hanno perso la magia e poi lei da singola non è più simpatica come prima, me la ricordavo diversa", "Comunque io la sceneggiatura quest’anno non l’ho capita veramente. Hanno tolto tantissimo screentime a Giulia e questo ha fatto perdere molto anche la coppia che praticamente si incontra solo per strada. Troppi intoppi inutili ed evitabilissimi".

