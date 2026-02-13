Don Matteo 15, la lite tra Giulia e Diego fa disperare il pubblico sui social: "Hanno perso la magia"
I fan dei 'Mezzanottini' hanno criticato la trama che non rende giustizia alla coppia: "Hanno ridotto le loro scene. Ridatemeli".
Mentre il maresciallo Cecchini è alle prese con il malessere della moglie Elisa, Giulia Mezzanotte e Diego Martini stanno affrontando un momento di forte crisi che ha mandato in ansia tutti i fan della coppia. Ieri sera, giovedì 12 febbraio 2026, su Rai 1 è andata in onda la sesta puntata di Don Matteo 15 e, oltre ai problemi matrimoniali del personaggio interpretato da Nino Frassica, abbiamo assistito anche a una nuova lite dei Mezzanottini, questo il nome che il web ha dato alla coppia formata da Giulia e Diego. La sorella di Don Massimo sta vivendo dei cambiamenti professionali che le hanno portato anche una grande delusione, e in mezzo deve fare i conti con la gelosia verso il suo fidanzato, mentre lui non è riuscito a capire il suo momento di sconforto, quasi sminuendolo. A far preoccupare i telespettatori, oltre alla litigata tra loro, anche le poche scene dedicate ai personaggi, e una trama che non rende giustizia a questa storia d’amore.
Don Matteo 15, fan dei ‘Mezzanottini’ preoccupati: "Hanno ridotto le scene"
La sesta puntata di Don Matteo 15 è stata, come sempre, seguitissima anche sui social. Gli appassionati della serie hanno intasato il web di commenti polemici e preoccupati per le sorti dei ‘Mezzanottini’, coppia formata da Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e Diego Martini (Eugenio Mastrandrea). Oltre alla lite tra i due, i fan stanno fortemente criticando la scelta di dedicare sempre meno scene che li ritraggono insieme: poche riprese in interno, nessuna dinamica che duri più di qualche minuto e l’accusa di relegare la coppia sempre e solo a conversazioni al bar o in piazza.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su X, dove ogni giovedì gli spettatori si riversano per dire la loro, tanti i commenti negativi:
"Per una volta che parlano in una casa (perché sembra che si vedano solo in piazza o al bar) è una scena dove litigano", "La storyline dei #mezzanottini avrebbero potuto scriverla meglio, si è persa un po’ la magia della quattordicesima stagione. Mi manca il capitano precisino, Giulia casinista, l’anfiteatro, ora pur essendo i protagonisti hanno ridotto le loro scene RIDATEMELI", "Comunque non mi sta piacendo per niente come stanno sviluppando la storia tra i mezzanottini (e il personaggio di Giulia) mi aspettavo qualcosa di meglio ", "#donmatteo15 io continuo a percepire qualcosa che non va nella sceneggiatura, Giulia e Diego non stanno praticamente quasi mai insieme, se non nella scena finale, come coppia hanno perso la magia e poi lei da singola non è più simpatica come prima, me la ricordavo diversa", "Comunque io la sceneggiatura quest’anno non l’ho capita veramente. Hanno tolto tantissimo screentime a Giulia e questo ha fatto perdere molto anche la coppia che praticamente si incontra solo per strada. Troppi intoppi inutili ed evitabilissimi".
Guida TV
-
14 Febbraio 2026
Don Tonino1 | 4Mediaset Extra
-
15 Febbraio 2026
Don Tonino1 | 5Mediaset Extra
-
16 Febbraio 2026
Don Tonino1 | 6Mediaset Extra
-
17 Febbraio 2026
Don Tonino2 | 1Mediaset Extra
-
18 Febbraio 2026
Don Tonino2 | 2Mediaset Extra
-
19 Febbraio 2026
Don Tonino2 | 3Mediaset Extra
-
20 Febbraio 2026
Don Tonino2 | 4Mediaset Extra
-
21 Febbraio 2026
Don Tonino2 | 5Mediaset Extra
Potrebbe interessarti anche
Don Matteo 15, Giulia e il Capitano Diego fanno tremare il web dopo il 'tradimento': "Qualcosa si è rotto"
Gli appassionati dei Mezzanottini sui social sono furiosi per il poco spazio concess...
Don Matteo 15, ovazione per le nozze tra Giulia e Diego: "La puntata più bella di sempre". Ma c'è un grande timore
Sul web tanta anche la preoccupazione per il futuro della coppia: "Mi immagino già u...
Don Matteo 15, 'Mezzanottini' in delirio e Diletta Leotta affossata dai social: "Una passerella"
L'arrivo della conduttrice come terzo incomodo della coppia formata da Giulia Mezzan...
Don Matteo 15, Giulia e il Capitano sposi tra le lacrime del web: "Può finire qui". Ma il finale inquieta: "Soffriremo ancora"
La seconda puntata della serie ha emozionato il pubblico, ma mancano ancora 8 episod...
Don Matteo 15, Giulia (forse) tradisce Diego e il pubblico si ribella: "Basta triangoli", "L'avete rovinata"
La promo con le anticipazioni della prossima puntata ha fatto infuriare i fan della ...
Don Matteo 15, il promo scatena la bufera sul web: "Partiamo malissimo", cosa succede al maresciallo Cecchini
Le prime immagini della nuova stagione preoccupano i fan: mancano due personaggi for...
Don Matteo 15, Cecchini scaricato dalla moglie e Diego non si fida più di Giulia: cosa vedremo stasera
Nella sesta puntata di Don Matteo 15, in onda il 12 febbraio, i sentimenti in crisi ...
Don Matteo 15, il Capitano Martini fa innamorare un'altra donna e Giulia va dall'ex: cosa vedremo stasera
Nella quarta puntata di Don Matteo 15, in onda stasera, 29 gennaio su Rai 1, Natalin...