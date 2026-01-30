Don Matteo 15, Giulia tradisce il Capitano e insurrezione del pubblico: "Basta triangoli". Poi le lacrime: "L'avete rovinata" La promo con le anticipazioni della prossima puntata ha fatto infuriare i fan della serie: "AOOOOOO MA CHE CAVOLO COMBINATE!!!!".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Quarta puntata commentatissima e molto contestata per Don Matteo 15. L’episodio in onda su Rai 1 ieri sera, giovedì 29 gennaio 2026, oltre a essere stato seguito da milioni di spettatori, ha anche scaldato gli animi del pubblico sui social. Mentre la scorsa settimana le imminenti nozze tra Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) hanno iniziato a far sognare i fan dei Mezzanottini, così è stata ribattezzata sul web la coppia, ora le cose per loro sembrano complicarsi. In molti avevano già il timore che qualcosa potesse andare storto nella relazione tra la sorella di Don Massimo e il Capitano, e la promo della prossima puntata ha dato man forte a questa sensazione. Nelle anticipazioni mandate in onda ieri sera al termine dell’episodio, infatti, si è visto un bacio tra Giulia e l’ex marito Mathias e, sebbene sia una scena del tutto decontestualizzata, i telespettatori sono rimasti sconvolti.

Don Matteo 15, social sconvolti per il tradimento di Giulia: "Solito cliché"

Puntata tormentata ma dal lieto fine quella di Don Matteo 15 di ieri sera. Dopo la presenza di Andrea, innamoratissima di Diego, e qualche turbolenza di troppo tra il Capitano e Giulia, i due alla fine fanno pace. A lasciare perplessi i telespettatori, però, è stata la promo con le anticipazioni della prossima settimana. Nel breve video si vede infatti la sorella di Don Massimo dare un bacio al suo ex Mathias, una scena che ha fatto infuriare tutti. Su X, in tantissimi, hanno contestato la scelta di complicare la trama con un presunto tradimento, considerato un cliché di cui si poteva fare a meno:

"Il bacio tra Giulia e Mathias a metà stagione per inserire il solito cliché del tradimento, rovinare tutto e risolvere la situazione negli ultimi minuti dell’ultima puntata VI ODIOOOOO", "Posso dire che questi triangoli mi hanno veramente stancata, sempre la stessa trama ma basta", "Avete rovinato Giulia", "AOOOOOO MA CHE CAVOLO COMBINATE !!!! Io pensavo che Giulia si stesse baciando con Dodo poi ho realizzato che fosse mathias!!!!!", "Potevano fare una stagione stupenda per i mezzanottini, invece hanno una trama a dir poco noiosa e ripetitiva… se non fosse per la chimica tra quei due che brillano sullo schermo ad ogni scena sincera smetterei di guardare", "Ed ecco che giulia finisce con lo stilista… dodo non se lo meritava però".

Positivissimi, invece, i commenti per l’arrivo di Suor Costanza, direttamente da Che Dio ci aiuti. Il personaggio, interpretato da Valeria Fabrizi sarà presente nella prossima puntata, quella di venerdì 6 febbraio, ed è stato anticipato nella promo, riscuotendo parecchio entusiasmo: "Finalmente arriva suor costanza", "Oddio questo mix che Dio ci aiuti e don Matteo stupendo", "La queen Suor Costanza is back".

