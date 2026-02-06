Don Matteo 15, Giulia e Diego fanno tremare i fan dopo il 'tradimento': "Qualcosa si è rotto"
Gli appassionati dei Mezzanottini sui social sono furiosi per il poco spazio concesso alla coppia: "Ridotti a comparse".
Don Matteo 15 è arrivato alla sua quinta puntata e, sebbene il pubblico continui a seguire la serie con affetto, c’è chi sta iniziando a storcere il naso. Ieri sera, giovedì 5 febbraio 2026, la fiction è tornata in onda su Rai 1 con un appuntamento che ha lasciato il segno grazie all’ingresso nella trama di Suor Costanza (Valeria Fabrizi), un crossover con Che Dio ci aiuti che in molti attendevano. Nonostante questo, però, le dinamiche tra Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) non stanno convincendo i fan della coppia che invece vorrebbero non solo il lieto fine, ma anche molto più spazio e scene tra i due. Alla fine di questa puntata, infatti, Giulia ha confessato al Capitano di essere stata baciata dal suo ex Mathias: Diego sembra aver perdonato e capito ma i telespettatori non sono per nulla sereni, e in molti credono che presto arriverà un brutto momento di crisi per i ‘Mezzanottini‘, soprannome della coppia sul web.
Don Matteo 15, social furiosi per i Mezzanottini "Ridotti a comparse"
Sebbene in tanti abbiamo applaudito a questa quinta puntata di Don Matteo 15 come a una delle "Più belle di sempre", sui social è stato un fiume in piena di critiche rivolte ai Mezzanottini, coppia formata da Giulia Mezzanotte e Diego Martini. Non solo i fan non credono per nulla che il Capitano riesca ad accettare il bacio tra la sorella di Don Massimo e il suo ex Mathias, ma sono furiosi per il poco spazio concesso nella trama ai due personaggi. Su X i commenti sono centinaia:
"Comunque ho rivisto la scena finale e la faccia di Diego per me dice tutto, dal momento della confessione fino alla fine. Qualcosa si è rotto dentro, ho questa sensazione", "Qui si è rotto qualcosa in lui. Cercherà di fare finta di niente perché antepone la felicità di Giulia alla sua, ma nel frattempo la sua fiducia in lei inizierà a vacillare e alla prossima incomprensione sbotterà", "Vi dovete vergognare di quello che avete scritto. Due attori con una chimica del genere ridotti a comparse. Non c’è una storia ma solo lo stesso schema che si ripete all’infinito, fraintendimenti, Giulia scappa, chiarimento alla fine. Non c’é un dialogo tra loro, non c’è una scena a casa, non c’è uno straccio di intimità fra loro. Questa non è una storia, è una successione infinita di siparietti comici arricchita da un’accozzaglia di guest star", "#DonMatteo15 Ormai tutte storie collaterali e i #mezzanottini che avrebbero dovuto essere centrali, ridotti a un bacino per strada come se dei 30enni innamorati non avessero momenti e luoghi privati e romantici dove viversi e ritrovarsi".
