Don Matteo 15, Giulia e il Capitano sposi tra le lacrime del web: "Può finire qui". Ma il finale inquieta: "Soffriremo ancora"
La seconda puntata della serie ha emozionato il pubblico, ma mancano ancora 8 episodi e tutti hanno paura per il lieto fine: "Soffriremo tantissimo".
La seconda puntata di Don Matteo 15 ha infiammato i social. Ieri sera, giovedì 15 gennaio 2026, su Rai 1 è andato in onda l’episodio dal titolo ‘Nel ventre della balena‘ e, tra l’arrivo turbolento di Giona (Edoardo Miulli) e di Mathias, le altre dinamiche della trama hanno entusiasmato il pubblico. La notizia del maresciallo Cecchini reintegrato ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan: tutti, infatti, temevano che il personaggio interpretato da Nino Frassica fosse a un passo dalla pensione, con conseguente uscita di scena dalla serie, e invece l’allarme è passato. Grandi novità anche in campo amoroso, con la proposta di matrimonio di Diego Martini a Giulia Mezzanotte: il capitano ha chiesto alla sorella di Don Massimo di sposarlo, e sul web è stato un tripudio di commenti estasiati. I Mezzanottini, cosi si chiamano i fan che fanno il tifo per la coppia, temono però che la felicità tra i due possa non durare a lungo, specie perché mancano ancora otto puntate alla fine di questa nuova stagione.
Don Matteo 15, Mezzanottini in delirio sui social: "Questo bacio me lo sogno"
Social in deliro per la seconda puntata di Don Matteo 15. La conferma che il maresciallo Cecchini non andrà in pensione, e la proposta di matrimonio di Diego a Giulia ha fatto centro nel cuore dei fan. Nonostante sia stato un episodio emozionante, molti telespettatori hanno però il timore che ben presto la trama si complicherà e la felicità della coppia possa non durare. Tutti si aspettano, infatti, che dal prossimo appuntamento si inizieranno a fare i preparativi per le nozze ma, con ancora 8 puntate alla fine, la paura è che il lieto fine sia in pericolo. Su X il pubblico ha applaudito a gran voce, ma sempre con un filo di preoccupazione per il futuro:
"Talmente bello il finale di qst sera che la 15 stagione poteva anche finire qui x me….avremmo evitato d certo tante sofferenze….ma chissà se tra 8 episodi saremo ancora qui a sclerare x qualcosa d ancora più bellissimissimo", "L’ordine nel mondo è stato finalmente ristabilito #DonMatteo15 #Mezzanottini", "Ok, contrariamente alle previsioni abbiamo avuto un finale di puntata troppo bello, come ci ammazzeranno nelle prossime?", "Mi volete fare credere che nelle prossime 8 puntate saranno tutte rose, fiori e cuoricini?!…NON CI CREDO", "I bellissimi fidanzati, il mondo è già un posto migliore (succederanno ancora mille casini e soffriremo tantissimo)", "Giulia e Diego di nuovo insieme e il maresciallo reintegrato..il mondo ha ripreso a girare nel verso giusto".
