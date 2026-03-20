Don Matteo 15, il finale tra Giulia e Diego spacca il web e piovono le critiche: "Una delle stagioni più brutte in assoluto" In attesa di scoprire cosa accadrà nel 16esimo capitolo, il gran finale di ieri sera non ha convinto il pubblico: "Chiusura grottesca".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Il pubblico di Rai 1 ha salutato la 15esima stagione di Don Matteo tra le lacrime, anche se le critiche non sono di certo mancate. Ieri sera, giovedì 19 marzo 2026, è infatti andata in onda la puntata finale della longeva fiction con Raul Bova nei panni di Don Massimo e, tra plausi, commozione e già tanta nostalgia, diversi spettatori hanno polemizzato quella che per loro è stata una delle stagioni meno belle da 26 anni a questa parte. A essere criticata dagli appassionati la trama che ha dato poco spazio alla coppia formata da Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), due dei personaggi più amati di tutta la serie, e ribattezzati dal web i ‘Mezzanottini‘. La loro storia d’amore va avanti dalla stagione numero 14, e ha fatto sognare milioni di telespettatori speranzosi di un lieto fine tra i due. Nel capitolo appena concluso, però, il capitano e la sorella del parroco hanno affrontato diversi momenti di crisi, incomprensioni e gelosie, e spesso non sono stati al centro del racconto come invece i fan avrebbero voluto.

Don Matteo, com’è finita la 15esima stagione

Il finale della quindicesima stagione di Don Matteo ribalta le incertezze accumulate episodio dopo episodio e riporta al centro Giulia Mezzanotte e il capitano Diego Martini. Dopo un lungo percorso fatto di allontanamenti, orgoglio e promesse mancate, è una situazione delicata – legata ai problemi di salute del fratello di Giulia – a riavvicinarli davvero.

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In questo momento di fragilità, Diego mette finalmente da parte le sue resistenze e sceglie di esporsi fino in fondo: torna da Giulia e le chiede di nuovo di sposarlo. Non è più una scelta impulsiva, ma una decisione consapevole, maturata attraverso tutto ciò che hanno vissuto.

La scena finale suggella questo ritorno con un bacio carico di significato, che chiude la stagione con una nota romantica ma anche con uno sguardo al futuro. Più che una conclusione definitiva, è una nuova partenza: Giulia e Diego tornano a essere una coppia, pronti ad affrontare insieme ciò che verrà, lasciando intuire che saranno ancora protagonisti della prossima stagione.

Il finale di Don Matteo 15 non convince e per molti la stagione è un flop: "Chiusura grottesca"

Se per tantissimi telespettatori anche la stagione 15 di Don Matteo, conclusa ieri sera, è stata bella come sempre, tanto da sentirne già la mancanza, per molti altri è rimasto l’amaro in bocca. I continui tira e molla dei Mezzanottini, con una proposta di matrimonio iniziale, gelosie, distacchi, rotture e poco spazio dedicato ai due nella trama, non ha convinto i fan della coppia, che invece avrebbero voluto vedere più scene dei loro beniamini e un lieto fine meno faticoso. Infatti, nonostante il gran finale li veda di nuovo riuniti e appassionati, sui social non sono mancate le critiche a quella che per molti è stata una stagione sotto tono. E su X i commenti si contano a decine:

"Una delle stagioni più brutte in assoluto… siamo ai livelli di #donmatteo12, scialba, senza emozioni! Finale giusto per una stagione di mer**. Sinceramente non ho capito in cosa Maria era implicata. Sui #mezzanottini non li commento, non hanno dato nulla", "Abbiamo cominciato e concluso con una proposta di matrimonio: in questo arco narrativo è successo poco o nulla, se non una separazione per improbabili terzi incomodi", "Una chiusura grottesca per una stagione da dimenticare. Speriamo che si applichiamo di più per la prossima stagione", "Però stagione sottotono, chimica sprecata per due scene in croce e scritte pure male, finale 10 spanne sotto a quello della st14 e stiamo di nuovo punto e a capo".

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