La Rai saluta per sempre Don Matteo? I fan chiedono a gran voce la stagione 16: cosa sappiamo e quando andrà in onda Ora che la serie è arrivata all'ultima puntata del capitolo 15, tutti si chiedono come andrà a finire tra Giulia e Diego e se ci sarà una nuova stagione.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Il gran finale di Don Matteo 15 torna in prima serata su Rai 1 giovedì 19 marzo 2026 con la decima e ultima puntata della quindicesima stagione, intitolata ‘Sognando il cielo‘. L’episodio conclusivo promette colpi di scena, drammi personali e un finale capace di far discutere i fan, soprattutto quelli dei cosiddetti ‘Mezzanottini‘, la coppia formata da Giulia Mezzanotte e il capitano Diego Martini.

Nel finale di stagione torna al centro della storia don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che continua a essere la guida morale della comunità di Spoleto mentre i carabinieri della caserma affrontano un nuovo caso. Accanto a lui c’è come sempre il maresciallo Cecchini, volto storico interpretato da Nino Frassica e, ovviamente il dramma della coppia più amata.

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Il vero cuore emotivo della puntata, quindi, resta la crisi tra Giulia e Diego, una storia d’amore che ha tenuto banco per tutta la stagione. Il loro rapporto si è rotto dopo sospetti di tradimento, desiderio di Giulia di trovare la sua strada professionale e l’avvicinamento del capitano alla marescialla Caterina. La situazione ha diviso il pubblico e scatenato proteste sui social e ora è ovvio chiedersi cosa ne sarà della loro relazione e se la serie andrà avanti.

Secondo le prime indiscrezioni pare di si, e don Massimo (Raoul Bova) continuerà a essere il protagonista principale; torneranno diversi personaggi storici della caserma e della canonica, mentre la trama dovrebbe ripartire proprio dalle conseguenze del finale della stagione 15. Tutto quello che sappiamo lo trovate nel Video!

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