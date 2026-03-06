Don Matteo 15, fan in rivolta e lacrime per Giulia e Diego: "Per me finisce qui" Il lieto fine dei 'Mezzanottini' sembra essere sempre più lontano e impossibile, tanto che il pubblico minaccia di non guardare più la fiction.

Tra i dubbi di Don Massimo sulla sua vocazione, nuove indagini sull’omicidio di un imprenditore, i fan di Don Matteo 15 sono in rivolta, per lo meno quelli della coppia formata da Giulia Mezzanotte e Diego Martini. Ieri sera, giovedì 5 marzo 2026, è andata in onda su Rai 1 l’ottava puntata della quindicesima stagione della serie, ma la piega che sta prendendo la trama non sta piacendo a tanti. La storia d’amore tra Giulia (Federica Sabatini) e Diego (Eugenio Mastrandrea), ribattezzati dal web i ‘Mezzanottini‘, pare essere infatti arrivata al capolinea, tanto che lei parte per Milano (insieme all’ex Mathias) per inseguire il sogno di lavorare nel mondo della moda, mentre il capitano si avvicina sempre più alla collega Caterina. Come se non bastasse, nella pubblicità con le anticipazioni sul prossimo episodio, si sente Martini dire: "Giulia non fa più parte della mia vita, non è più la mia fidanzata". A un passo dalle nozze, quindi, la coppia più amata dai fan della serie è scoppiata, sollevando una bufera sui social.

I Mezzanottini minacciano: "Per me #donmatteo15 finisce qua"

Giulia e Diego sono sull’orlo della fine definitiva, il capitano si sta avvicinando sempre di più a Caterina, mentre la sorella di Don Massimo è a Milano in cerca di un futuro professionale. A metterci il carico da 90 anche le anticipazioni della prossima puntata, con Martini che annuncia di essere single, insomma un dramma per tutti i fan dei Mezzanottini, che dalla 14esima stagione di Don Matteo sognano i lieto fine della coppia e che invece stanno vedendo i due sempre più lontani. Benché manchino ancora due puntate alla fine di questo 15esimo capitolo, e quindi un colpo di scena è ancora possibile, tantissimi telespettatori hanno mostrato una profonda delusione per come si sta evolvendo la trama, tanto da minacciare su X di non guardare più la fiction:

"Perché non hanno rispetto per il pubblico. Lo sanno che ci avrebbero infastiditi molto con queste cose e puntualmente lo hanno fatto. Quindi per me #donmatteo15 finisce qua. Mi dispiace solo per Fede Saba trattata a pesci in faccia", "Non ero affatto pronta. Personalmente non andrò oltre, per me #DonMatteo15 finisce qua. Non parlatemi e non ditemi niente", "Nera per lo schifo che hanno fatto, si riconfermano incompetenti nello scrivere una caxxo di stagione come si deve", "Non dovete prendervela con Giulia, o con Diego, o con Caterina; loro sono personaggi. Dovete prendervela con chi li ha scritti! Una manica di incompetenti, strafottenti e senza idee (perché riciclano sempre le stesse) che prima "sporcano" le donne e poi gli uomini".

