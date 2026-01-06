Trova nel Magazine
Don Matteo 15, Raoul Bova sconvolge Spoleto: segreti, crisi e una minaccia nascosta in anteprima su RaiPlay

La nuova stagione di Don Matteo, con Raoul Bova, arriva prima online su RaiPlay: anticipazioni, trama, nuovi ingressi e tensioni pronte a sconvolgere Spoleto..

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Don Matteo 15, la nuova stagione della fiction è in streaming su RaiPlay
RaiPlay

La fiction più amata di Rai 1 sta per tornare con la nuova stagione. Don Matteo 15 arriverà sul primo canale della tv pubblica l’8 gennaio 2026 ma, c’è una notizia che renderà felici i fan: potete vederla in anteprima oggi, 6 gennaio, su RaiPlay. L’affascinante Raoul Bova è pronto a rivestire i panni di Don Massimo e (vi anticipiamo già questa piccola cosa) dovrà affrontare delle sfide davvero inaspettate. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Don Matteo 15: trama e cast della quindicesima stagione della fiction

L’8 gennaio su Rai 1, milioni di telespettatori, potranno godersi i nuovi episodi della quindicesima stagione di Don Matteo, la fiction di successo con Raoul Bova. Tuttavia, se proprio non riuscite ad aspettare due giorni, sappiate che da oggi, 6 gennaio, la trovate in streaming in anteprima su RaiPlay. Ma di cosa parlerà questa nuova stagione? Adesso ve lo sveliamo. Tutti i personaggi si trovano a interrogarsi sul proprio ruolo nel mondo. Don Massimo torna al centro della storia con il suo grande cuore, affiancato da Natalina, Pippo e dal Maresciallo Cecchini, insieme a volti amatissimi come Diego Martini e Giulia Mezzanotte. La coppia, ora felice e innamorata, affronta però nuovi dubbi sul futuro: da un lato, Diego è sicuro delle sue scelte, dall’altro, Giulia vive un momento di smarrimento personale e professionale dopo la perdita della madre.
Fa il suo ingresso Caterina Provvedi, la giovane nuova Marescialla di Spoleto, il cui arrivo genera equivoci e rivalità con Cecchini, promettendo momenti di leggerezza ma anche profondità, grazie a un segreto che Caterina condivide inizialmente solo con don Massimo.

Anche don Massimo affronta una sfida complessa: accoglie Maria, un’adolescente incinta e senza memoria, e il suo bambino Max. Oltre alle indagini, il sacerdote si trova a ricoprire un ruolo quasi paterno, mentre cerca di scoprire la verità sul passato di Maria, che nasconde una minaccia da affrontare per proteggere lei e il piccolo. Nel cast di Don Matteo 15 troviamo Raoul Bova, il quale interpreta Don Massimo, protagonista della stagione: un sacerdote dal passato complesso, alle prese con dubbi e profonde sfide interiori che mettono alla prova la sua vocazione. Oltre a lui, vi sono:

  • Nino Frassica (Maresciallo Cecchini)
  • Eugenio Mastrandrea (Capitano Diego Martini)
  • Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte)
  • Irene Giancontieri (Caterina Provvedi)
  • Nathalie Guetta (Natalina Diotallevi)
  • Francesco Scali (Pippo)
  • Pamela Villoresi (Elisa)
  • Ninni Bruschetta (Vescovo)
  • Fiamma Parente (Maria)
  • Edoardo Miulli (Giona Sandrini)
  • Andrew Howe (Mathias Belli)
  • Pietro Pulcini (Pietro Ghisoni)
  • Mario Coco (Mario

Nella quindicesima stagione entrano nuovi attori nel cast, tra cui Max Tortora, che interpreta il padre del capitano Diego Martini. Diego, introdotto nella stagione precedente, continua la sua relazione con Giulia, sorella di don Massimo.

Don Matteo 15, anticipazioni prima puntata

In questo paragrafo vi forniamo qualche breve anticipazione sui primi due episodi che arriveranno su Rai 1 l’8 gennaio in prima serata e che trovate in streaming su RaiPlay da oggi, martedì 6 gennaio. Nel primo episodio, Don Massimo trova in una chiesetta di campagna una ragazza ferita, incinta e senza memoria. Dopo averla portata in ospedale, decide di accoglierla in canonica. La giovane, che si fa chiamare Maria, nasconde un segreto e il suo arrivo apre molti interrogativi sulla sua identità e su chi la stia cercando. Don Massimo capisce di doverla proteggere concretamente, andando oltre il solo intuito.

Nel secondo episodio, mentre Don Massimo continua a prendersi cura di Maria e a cercare di capire cosa si nasconda nel suo passato, entra in scena Giona, un ragazzo di sedici anni in difficoltà, che ha lasciato la scuola e rifiuta qualsiasi tentativo di rimettersi in carreggiata. La sua storia si intreccia con le nuove sfide che attendono Don Massimo.

