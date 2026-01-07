Don Matteo 15, Raul Bova torna in tv e sceglie Diletta Leotta: anticipazioni, cast e quando inizia Il 15esimo capitolo della serie è pronto a sbarcare su Rai 1 e lasciare il pubblico senza fiato: ecco cosa e chi vedremo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Don Matteo 15 tornerà su Rai 1 giovedì 8 gennaio 2026, con una mossa di palinsesto che ha già sorpreso molti spettatori. La fiction era attesa, infatti, in primavera, e invece Viale Mazzini ha deciso di giocare d’anticipo, portando uno dei suoi titoli più forti immediatamente dopo la Befana.

Raoul Bova torna nei panni di Don Massimo, ma questa volta il suo personaggio sembra destinato ad affrontare la prova più difficile da quando è arrivato a Spoleto. Le anticipazioni parlano di una stagione più intensa, più fisica, quasi da action fiction, senza però perdere l’anima spirituale che da sempre definisce Don Matteo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le indagini diventano più serrate, le situazioni più estreme, e la linea che separa giustizia divina e giustizia umana appare sempre più sottile. È lo stesso Bova ad averlo anticipato: questa stagione metterà in discussione le certezze del protagonista, rendendolo più fragile, più umano e forse proprio per questo ancora più vicino al pubblico.

Accanto a Don Massimo ritroveremo i pilastri della serie come Nino Frassica e Nathalie Guetta, sempre centrali nel cuore narrativo della canonica. L’arrivo di una giovane marescialla dal passato misterioso, poi, promette di cambiare gli equilibri in caserma, mentre l’ingresso di Max Tortora, nel ruolo del padre del capitano Martini, apre dinamiche familiari tutte da esplorare.

A sorprendere è anche il crossover con Che Dio ci aiuti: il ritorno di Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, espande l’universo narrativo della fiction e strizza l’occhio ai fan storici delle grandi serie Rai. E poi ci sono le guest star, tra cui spicca Diletta Leotta… Ma se siete curiosi di sapere tutto su questa nuovissima stagione, guardate il Video!

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche