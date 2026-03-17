Alessio Boni in un viaggio tra follia e libertà: sfida la realtà e i mulini nel trailer del nuovo film
Il film di Fabio Segatori porta Don Chisciotte sul grande schermo con mulini veri e scenari mozzafiato tra Calabria e Basilicata, tra follia e idealismo.
Tra le uscite di film al cinema in questo mese, c’è anche Don Chisciotte (26 marzo 2026), la nuova pellicola di Fabio Segatori, di cui è stato pubblicato il trailer. Si tratta di una rilettura fedele e contemporanea del capolavoro di Cervantes. Alessio Boni interpreta il cavaliere, affiancato da Fiorenzo Mattu nei panni di Sancio Panza. Di seguito, tutti i dettagli che non potete perdere.
Don Chisciotte, il trailer del film con protagonista Alessio Boni
Di recente, è stato pubblicato il trailer di Don Chisciotte, il film di Fabio Segatori, con protagonista Alessio Boni. Le immagini mostrano un Alessio Boni irriconoscibile, alle prese con diverse situazioni in cui mostra il suo coraggio. Prodotto e distribuito da Baby Films con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, delle Calabria e Lucana Film Commission, e in collaborazione con Rai Cinema, il film si distingue per un approccio indipendente e concreto, lontano dagli effetti digitali e dalle logiche industriali dominanti. La troupe ha realizzato un mulino a vento alto dodici metri per girare dal vivo lo scontro tra Don Chisciotte e il mago Freston.
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La pellicola esplora il conflitto eterno tra idealismo e cinismo in un mondo dominato dall’avidità, ambientato in un Medioevo senza tempo. Don Chisciotte cerca di risvegliare le coscienze, affrontando il suo destino con coraggio e fedeltà ai propri valori, fino al sacrificio finale e al risveglio di Cervantes in Sicilia, chiudendo il cerchio con il sogno di un mondo più libero.
Trama e cast del film Don Chisciotte
Ma di cos parla il film? Dunque, la vicenda si apre nel 1571 a Messina, in un ospedale dove Cervantes, reduce dalla battaglia di Lepanto, è tormentato da febbre e allucinazioni, in una scena girata in un castello cinquecentesco appositamente riaperto. Qui prende forma Alonso Chichano, destinato a diventare cavaliere errante per difendere i più deboli, anche a costo di sembrare folle. I paesaggi dell’Alto Ionio, tra Basilicata e Calabria, con calanchi, fiumare, spiagge e castelli a picco sul mare, diventano protagonisti visivi, evocando una terra aspra e sospesa nel tempo. Nel cast di Don Chisciotte troviamo, oltre ad Alessio Boni, troviamo:
- Fiorenzo Mattu, nel ruolo del fedele Sancio Panza
- Angela Molina
- Marcello Fonte
- Galatea Ranzi
- Carlo De Ruggieri
A questo gruppo di attori ricco e compatto, si aggiungono anche le esordienti e bravissime Gabriella Bagnasco e Martina Molinaro, rispettivamente nei ruoli di Dulcinea e Altisidora. L’appuntamento con il film vi attende il 26 marzo al cinema.
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